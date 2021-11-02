Üye Girişi
AK Partili Çilez'den CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine ret oyu vermesine tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Partili Çilez'den CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine ret oyu vermesine tepki Açıklaması

02.11.2021 20:25
AK Partili Çilez'den CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine ret oyu vermesine tepki Açıklaması

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu'nun, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine ret oyu vermesine teşekkür ettiğini belirterek, "CHP'den herhangi bir açıklama gelmedi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu'nun, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine ret oyu vermesine teşekkür ettiğini belirterek, "CHP'den herhangi bir açıklama gelmedi. Adeta bu teşekkürle gurur duyuyorlar." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta TBMM Genel Kurulu'nda Suriye ve Irak tezkeresinin görüşüldüğünü anımsattı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Türkiye'nin Suriye ve Kuzey Irak'taki varlığından rahatsızız." açıklamasının ardından CHP'nin tezkere oylamasında "ret" oyu kullandığını ifade eden Çilez, şöyle devam etti:

"Dün aynı maddelere 'evet' derken bugün birkaç uydurma bahane ile tezkereye 'hayır' diyor. Emir aldığı okyanus ötesinin direktiflerini yerine getiriyor. İttifak ortağı İYİ Parti ise tezkereye 'evet' diyor. Siz nasıl ittifaksınız? En önemli ve hayati konularda bile anlaşamıyorsunuz. Sizden bu millete bir fayda gelmez. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine politika inşa etmekten vazgeçin. Yalan değil, politika üretin."

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'nun CHP'nin tezkerede "ret" oyu vermesiyle ilgili açıklaması olduğunu söyleyen Çilez, "PKK elebaşlarından gelen açıklamaları duyduk. Bunları da hayretle izliyoruz. CHP ve Kılıçdaroğlu'na tezkeredeki tutumlarından dolayı teşekkür ettiler. Onlar teşekkür edebilir fakat CHP'nin buna verdiği tepkiler çok garip. CHP'den herhangi bir açıklama gelmedi. Adeta bu teşekkürle gurur duyuyorlar. CHP ile HDP'nin kanka olduğunu buradan anlıyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Karasu, Suriye, Irak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Çilez'den CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine ret oyu vermesine tepki Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

İcrayla çocuk teslimi düzenlemesi kaldırılıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları 19:56 İcrayla çocuk teslimi düzenlemesi kaldırılıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları AK Parti'li Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Kaybettiği 11 seçimde de aynısını söylüyor 19:30 AK Parti'li Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Kaybettiği 11 seçimde de aynısını söylüyor EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada 18:26 EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi 18:05 Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı 17:21 Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli 16:35 Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 15:59 Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor 15:10 Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor

Son Dakika Haberleri
18:42 Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi
18:41 Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama: Tekrar masaya yatıracağız
18:16 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca "Biontech'te 3. doza gerek yok" açıklamasından sonra fikir değiştirdi: Gündeme alacağız
18:14 Christophe Galtier, Türk futbolcu için talimat verdi! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için adım atıldı
18:12 Bir kilogram altın 545 bin liraya yükseldi
18:05 Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi
18:00 Nehre girip tuttuğu timsahı önce haşladı sonra sos dökerek yedi
17:58 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
17:55 Husumetlisini tokatladı, yetmedi tabancayla vurdu!
17:44 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Gizlilik kararı kalktı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı Gizlilik kararı kalktı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı         
19:38
Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama: Tekrar masaya yatıracağız Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama: Tekrar masaya yatıracağız         
18:42
Üç Kuruş'ta Leyla, dans performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı Üç Kuruş'ta Leyla, dans performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı         
18:25
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı         
17:38
2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü         
16:45
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı         
15:28
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
Kılıçdaroğlu: Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi         
14:19
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu! Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu!         
10:24
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı         
09:54
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 20:30:16. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili Çilez'den CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine ret oyu vermesine tepki Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement