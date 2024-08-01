AK Partili Cıngı: 'Yasanın hiçbir maddesinde köpeklerin uyutulacağı diye bir gerçeklik yok' - Son Dakika
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Politika

AK Partili Cıngı: 'Yasanın hiçbir maddesinde köpeklerin uyutulacağı diye bir gerçeklik yok'

AK Partili Cıngı: \'Yasanın hiçbir maddesinde köpeklerin uyutulacağı diye bir gerçeklik yok\'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Sokak Köpekleri Yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cıngı, yasanın köpeklerin uyutulacağına dair bir hüküm içermediğini belirtti.

01.08.2024 17:09  Güncelleme: 17:11
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AK Partili Cıngı: "Yasanın hiçbir maddesinde köpeklerin uyutulacağı diye bir gerçeklik yok"

KAYSERİ - AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı; Sokak Köpekleri Yasası ile ilgili olarak; "Yasanın hiçbir maddesinde köpeklerin uyutulacağı diye bir gerçeklik yok" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı; mecliste kabul edilen Sokak Hayvanları Yasası ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sokak köpekleri probleminin geleceği tehdit eden bir hakikat olduğunu söyleyen Cıngı; "Sokak köpekleri probleminin ülkemizin geleceğini, çocuklarımızı, gençlerimizi ve kendimizi de tehdit eden bir hakikat olduğunun kimse inkar etmiyor. Herkes bunu kabul ediyor mutabakat sağlanıyor. Bu iyi bir gelişme. Bunun çözümünde çeşitli metotlar öne sürüldü. Kayseri'mizde biz bu sorunu asgari seviyede yaşıyoruz. Büyükşehir belediyemizin, Talas, Kocasinan ve Melikgazi Belediyelerimizin de hayvan barınakları var. Belediye başkanlarımız yıllardır bu işe kafa yoruyorlar ve Kayseri'de sosyal hayatı tehdit eden bir duruma henüz gelmedi. İstanbul dahil olmak üzere birçok şehrimizde insanlar sokağa çıkma riskine girmek istemiyorlar. İstanbul'da oturan bir dostumuz boğaza yakın bir yerde oturuyor ve "köpek korkusundan gece boğaza inemiyorum" diyor. Nasıl bir seviyeye geldiğimizi düşünebiliyor musunuz. Bu problemin çözümünü de daha önce yakala, aşıla ve bırak diye bir çözüm üzerine bina edilmişti. Şuanda da bu köpekler artık sosyal hayata, cadde ve sokaklara çok fazla girdiği için barınaklarda yetiştirilsin ve sahiplenilsin. Hayvanseverlerimiz petshoplardan hayvan almasınlar, bu köpekleri sahiplendirsinler diye sahiplendirmeyi özendirecek bir formülasyon üzerine kanun çıktı" ifadelerini kullandı.

Hayvanları Koruma Kanunu ilk olarak 2004 yılında AK Parti'nin çıkardığını söyleyen Cıngı; çıkan yasada köpek öldürme, telef etme gibi maddelerin bulunmadığını söyleyerek; "Bu kanunlara hayvanları insanlar koruyacak tedbirler alındı ve hayvanlara eziyet edenlere ceza ve yaptırımlar getirildi. Bunu etrafında da şekillenen bir anlayış ile sokak köpekleri aşılandı, kısırlaştırıldı ve yine sokaklara bırakıldı ama şuanda popülasyonu ve nüfusu çok arttığı için bunun korunaklı alanlarda beslenmesi ön görülüyor. Küçük ama sesi çok fazla çıkan bir azınlık sanki çıkan yeni kanunda köpek öldürme, telef etme ve uyutma gibi bir formülasyon olduğu imajını uyandırdı. Böyle bir şey yok. Kanunun 17 maddesine bakarsanız hiçbir maddesinde köpeklerin uyutulacağı diye bir gerçeklik yok. Sadece 2014 yılında çıkan kanunda, köpekler salgın hastalık taşıyorsa, aşırı saldırgan ve zapt edilemiyorsa, insanları tehdit eder bir mahiyet arz ediyorsa veteriner raporu ile veterinerler kontrolünde uyutulur diye bir madde var zaten. Bu şimdiye kadar yapılmıyordu veya çok elzem olan durumlarda yapılıyordu. Mevcut kanunda aynısını tekrardan o kanunu atfederek ifade ediyor. Değişen bir şey yok. Yeni çıkan kanunda köpeklerin uyutulması, telef edilmesi gibi bir madde yok. Önceden neyse şuanda da aynısı devam edilsin isteniyor ama barınaklara alınsın, insanlar zararlı etkilerinden kurtarılsın, ondan sonrada vatandaşlarımız köpekleri sahiplensinler ve bu nüfus kontrol altına alınsın diye devletimizin bir ön görüsü var. Bundan sonra daha rahat ve sistemli bir sahiplenme olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Partili Cıngı: 'Yasanın hiçbir maddesinde köpeklerin uyutulacağı diye bir gerçeklik yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Cıngı: 'Yasanın hiçbir maddesinde köpeklerin uyutulacağı diye bir gerçeklik yok' - Son Dakika
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