Geçtiğimiz günlerde İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti dün ise ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile ardından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "yeni paradigmanın önceki çözüm süreciyle benzerlik göstermediğini, ancak izlenen bu rotada o tecrübelerin mutlaka dikkate alınacağını" söyledi.
Suriye'deki gelişmeler ile konunun yakından ilişkisi olduğunu aktaran Ensarioğlu, "Suriye'deki meydana gelen son gelişmeler Türkiye için de büyük önem taşıyor. Olası tehlikelerin Türkiye'yi olumsuz etkilememesi için öncelikle kendi sınırlarımız içinde barış ortamını tesis etmemiz gerek" dedi.
Olumsuz bir gelişme olmaması durumunda yeni sürecin şubat ayı sonunda şekil kazanabileceğini umduğunu dile getiren Ensarioğlu, "Nevruz'da silahlar bırakılmış olur diye düşünüyorum" dedi.
24saate konuşan Ensarioğlu, görüşmelerde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin bir şey konuşulup konuşulmadığı yönündeki soruya ise şu şekilde yanıt verdi: "Bu yeni paradigma tek bir iyilik içermiyor, ele alınan birçok konu var: Demokratikleşme var, huzur talebi var... Süreç başarılı oldu ve diyelim ki Öcalan ev hapsine çıktı. Demirtaş'ın hapiste kalması düşünülebilir mi? Tabii ki düşünülemez. Kayyım da kalmaz ortada."
Son Dakika › Politika › AK Partili Ensarioğlu: Nevruz'da silahlar bırakılmış olur - Son Dakika
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