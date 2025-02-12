AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu - Son Dakika
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Politika

AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu

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TBMM kürsüsünde konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Gökçek, "Bana arka tarafta diyor ki, 'Babana rica et benim hakkımda twitler atmasın, ben de babanla ilgili kürsüde konuşmayayım.'" ifadelerini kullandı. İddiayı yalanlayan Başarır'ın yanıtı ise dikkat çekti.

12.02.2025 18:53
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TBMM Genel Kurulu yine ilginç anlara sahne oldu. Kürsüde konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'la ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

GÖKÇEK: ARKA TARAFA GELİP BABAMLA İLGİLİ RİCADA BULUNDU

Gökçek, Başarır için, "Geliyor bana arka tarafta diyor ki 'Babana rica et benim hakkımda twitler atmasın, ben de babanla ilgili kürsüde konuşmayayım.'" ifadelerini kullandı. Gökçek'in sözleri tansiyonun yükselmesine neden oldu.

BAŞARIR: "BEN BABAMIN GÜNAHINI ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİLİM" DEDİ

Gökçek'e Başarır'dan yanıt gecikmedi. Gökçek'in ardından kürsüye çıkan Başarır iddiaları yalanlayarak, "Kendisiyle kürsü arkasında bir kez karşılaştım, sadece bana dedi ki babamla ilgili bunları bana söyleme, ben babamın günahını çekmek zorunda değilim." dedi.

AK Partili Gökçek\'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu

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Son Dakika Politika AK Partili Gökçek'ten 'Başarır' iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu - Son Dakika
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