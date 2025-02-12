TBMM Genel Kurulu yine ilginç anlara sahne oldu. Kürsüde konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'la ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Gökçek, Başarır için, "Geliyor bana arka tarafta diyor ki 'Babana rica et benim hakkımda twitler atmasın, ben de babanla ilgili kürsüde konuşmayayım.'" ifadelerini kullandı. Gökçek'in sözleri tansiyonun yükselmesine neden oldu.
BAŞARIR: "BEN BABAMIN GÜNAHINI ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİLİM" DEDİ
Gökçek'e Başarır'dan yanıt gecikmedi. Gökçek'in ardından kürsüye çıkan Başarır iddiaları yalanlayarak, "Kendisiyle kürsü arkasında bir kez karşılaştım, sadece bana dedi ki babamla ilgili bunları bana söyleme, ben babamın günahını çekmek zorunda değilim." dedi.
Son Dakika › Politika › AK Partili Gökçek'ten 'Başarır' iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu - Son Dakika
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