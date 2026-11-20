İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 2027 yılı yatırım ve hizmet bütçesi görüşmelerinde konuşan AK Parti İBB Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, belediyenin 2018 yılında harcadığı her 100 liranın yaklaşık 56 lirasının yatırıma ayrıldığını, 2025 yılında ise bu tutarın 21 liraya gerilediğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde 2027 yılı yatırım ve hizmet bütçesi görüşüldü. AK Parti Grubu adına kürsüye çıkan İBB Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, İBB yönetiminin bütçe tercihlerini ve yaklaşık 8 yıllık hizmet dönemini değerlendirdi.

İBB bütçesindeki yatırım harcamalarının payına dikkat çeken Gökkuş, 2018 yılında sermaye giderlerinin toplam harcamalar içindeki payının yaklaşık yüzde 56 olduğunu, 2025 yılında ise bu oranın yüzde 21'e gerilediğini belirtti. AK Parti döneminde her 100 liranın yaklaşık 56 lirasının yatırıma harcandığını söyleyen Gökkuş, mevcut yönetimin yatırım harcamalarındaki düşüşü açıklaması gerektiğini ifade etti.

2025 yılında sermaye giderleri için 205,6 milyar lira ödenek öngörüldüğünü ancak yaklaşık 53,8 milyar liralık harcama gerçekleştiğini, hedeflenen yatırım harcamalarının yalnızca yüzde 26'sının gerçekleştirildiğini söyleyen Gökkuş, "İstanbulluya 2025 yılında 100 liralık yatırım yapacağız demişsiniz ancak bu sözünüzün bile sadece 26 lirasını harcayabilmişsiniz" dedi.

"Söz konusu kaynak İstanbul'un deprem riski karşısında yetersiz kalıyor"

İstanbul'un en önemli gündeminin deprem olduğunu, İBB'nin 2027 yılı bütçesinde kentsel dönüşüm uygulamaları için 9,3 milyar lira ayrıldığını vurgulayan Gökkuş, " Deprem, afet ve acil durum kalemleriyle birlikte toplam tutar 14,7 milyar liraya ulaşıyor. Bu bütçenin yaklaşık yüzde 2,6'sına karşılık geliyor. Söz konusu kaynak İstanbul'un deprem riski karşısında yetersiz kalıyor" dedi.

İBB'nin yeni üretilen konut sayısı göstergesinde 2026 yılı hedefinin 1.370 olduğunu, yıl sonu tahmininin ise 104 olarak açıklandığını belirten Gökkuş, 2027 yılı için 800 konut hedeflendiğine dikkat çekti. "Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İBB, 2027 yılında kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde sadece 800 adet konut yapmayı hedefliyor" diye konuştu.

İstanbul'da ulaşımın vatandaşların günlük hayatını doğrudan etkileyen sorunların başında geldiğini belirten Gökkuş, İBB'nin raylı sistem yatırımlarındaki hedef ve gerçekleşmeleri gündeme taşıdı.

2026 yılında 23,4 kilometre raylı sistemin tamamlanmasının hedeflendiğini ancak yıl sonu tahmininin 17,4 kilometreye düşürüldüğünü söyleyen Gökkuş, 2027 yılı hedefinin ise 13,7 kilometre olarak belirlendiğini aktardı. Raylı sistem faaliyet ödeneğinde yaklaşık yüzde 40 artış öngörülmesine rağmen tamamlanacak hat uzunluğu hedefinin düşürüldüğünü ifade eden Gökkuş, yatırım takvimlerinin açıklanmasını istedi.

"O metroyu bekleyen insanın zamanını hangi hesaba yazdınız?"

Sayıştay'ın 2025 yılı İBB raporuna atıfta bulunan Gökkuş, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe ve Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hatları için sağlanan finansmanın bir bölümünün farklı harcamalarda kullanıldığı yönündeki denetim bulgularını da gündeme getirdi. Gökkuş, "Metro için bulunan parayı başka harcamaya yönlendirirken, o metroyu bekleyen insanın zamanını hangi hesaba yazdınız?" diye sordu.

İstanbul'un su kaynaklarının korunması, altyapı yatırımları ve çevre politikalarının bütçede öncelikli olması gerektiğini belirten Gökkuş, İSKİ'nin mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2025 yılı Sayıştay raporuna göre İSKİ'den İBB'ye nakit ve mahsup yoluyla yaklaşık 17 milyar 38 milyon liralık borç verildiğini aktaran Gökkuş, kurumun kaynaklarının asli hizmetler için kullanılması gerektiğini söyledi. Su tarifelerindeki artışları da eleştiren Gökkuş, İBB yönetiminin hayat pahalılığını azaltma vaadiyle su fiyatlarına yönelik uygulamalarının çeliştiğini söyledi.

Çevre yatırımlarındaki harcama gerçekleşmelerine de dikkat çeken Gökkuş, hava kalitesi ve gürültü kontrolü için 2026 yılında 52 milyon lira ödenek ayrılmasına rağmen yıl sonu harcama tahmininin 2 bin lira olarak yer aldığını söyledi. Gökkuş, "Bu bir yazım hatasıysa düzeltin. Harcama başka bir kodda yapıldıysa gösterin. Gerçekten böyleyse nedenini açıklayın" ifadelerini kullandı.

"Ayni yardım ödeneği 2026 başlangıç bütçesine göre yaklaşık yüzde 21,5 azaltıldı"

İBB'nin sosyal yardım politikalarını da değerlendiren Gökkuş, 2027 yılı bütçesinde nakdi yardım ödeneğinin artırıldığını ancak ayni yardım ödeneğinin 2026 başlangıç bütçesine göre yaklaşık yüzde 21,5 azaltıldığını belirtti. Bu değişikliğin yardım yönteminden mi yoksa destek kapsamındaki daralmadan mı kaynaklandığının açıklanmasını isteyen Gökkuş, vatandaşların aldığı toplam desteğin ortaya konulması gerektiğini söyledi. İBB yönetiminin sosyal belediyecilik anlayışını eleştiren Gökkuş, belediye tarafından sağlanan desteklerin su, ulaşım ve diğer hizmet tarifelerindeki artışlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Gökkuş, "Vatandaşın eline verdiğiniz destekle suya, ulaşıma, belediye hizmetlerine ödediği tutarı birlikte konuşalım" dedi.

Konuşmasının son bütçe başlığında İBB yönetiminin kaynak kullanımını ele alan Gökkuş, İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerin 2019-2027 dönemine ilişkin toplam kaynak büyüklüğünün yaklaşık 4 trilyon 250 milyar liraya ulaştığını söyledi. Gökkuş'un aktardığı hesapta, geçmiş yılların harcamalarının yanı sıra 2026 bütçesi ve 2027 tahminleri de yer aldı. Bu büyüklüğün tamamının yatırıma ayrılmasının mümkün olmadığını belirten Gökkuş, yaklaşık maliyetler üzerinden alternatif yatırım örnekleri verdi.

Gökkuş'un hesabına göre söz konusu kaynağın; yüzde 10'uyla 106 bin 250 konut, yüzde 10'uyla 118 kilometre metro, yüzde 10'uyla 425 bin araçlık katlı otopark, yüzde 10'uyla 106 kilometre karayolu tüneli, yüzde 1'iyle ise yaklaşık 2 bin yeni otobüs alınması mümkün olabilirdi. Bu örneklerin bütçe tercihlerinin önemini ortaya koyduğunu söyleyen Gökkuş, "Bütçenin büyüklüğüyle övünmek kolaydır. Asıl mesele, o bütçeyi vatandaşın güvenli yuvasına, zamanında gelen otobüsüne, biten metrosuna dönüştürmektir" şeklinde konuştu.

"İstanbul'un ihmal edilmiş yılları telafi edilecektir"

Altı başlık üzerinden yaptığı değerlendirmelerin ardından İBB yönetiminin yaklaşık 8 yıllık dönemini eleştiren Gökkuş, verilen vaatlerin önemli bir bölümünün yerine getirilmediğini belirtti. İBB yönetiminin önceliklerini sorgulayan Gökkuş, "İstanbulluya verdiğiniz sözleri ertelediniz; kendi siyasi hesaplarınızı bir gün bile ertelemediniz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin ulaşım, altyapı, çevre ve kentsel dönüşüm alanlarında yeniden güçlü bir hizmet dönemi oluşturulabileceğini söyleyen Gökkuş, "İstanbul'un ihmal edilmiş yılları elbette telafi edilecektir. Allah'ın izni, milletimizin teveccühüyle İstanbul yeniden ayağa kalkacaktır. Bu şehrin yollarında hizmet, meydanlarında umut, evlerinde huzur yeniden büyüyecektir" diye belirtti.