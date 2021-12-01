AK Partili Güneş: "Afganların ülkemize yönelmesi kabul edilemez" - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "Irak ve Suriye göçlerinin etkileri halen üzerimizdeyken ayrıca binlerce kilometre uzaktaki Afganların ülkemize yönelmesi kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.

Güneş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dünyanın son 100 yüzyıldır birçok sorunla mücadele ettiğini belirtti.

Küresel ısınma, ekonomik buhranlar, hava kirliliği, terörizm, tedavisi mümkün olmayan hastalıklar, işsizlik gibi sorunlarla insanların karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Güneş, bu sorunlardan birinin de "göç" konusu olduğunu söyledi.

"Göç insanlıkla yaşıttır" ifadesini kullanan Güneş, insanlığın varlığından itibaren var olan bir olgu olduğunu dile getirdi.

Terör olayları, işgaller, işsizlik, daha iyi hayat şartları isteği ve doğa olayları gibi sebeplerle insanların göç ettiğine dikkati çeken Güneş, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yaşanan siyasi çekişmeler, iç savaşlar ve dış müdahalelerin getirdiği istikrarsızlıklar ülkemizin bu konuda yükünü oldukça ağırlaştırmıştır. Kendini ülkemizde rahat hissedebileceğini düşünen milyonlarca insan kapımızı çalmış adeta canlarını, mallarını bizlere emanet etmişlerdir. Irak ve Suriye göçlerinin etkileri halen üzerimizdeyken ayrıca binlerce kilometre uzaktaki Afganların ülkemize yönelmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Evet Türkiye güçlü bir ülkedir, misafirperver bir ülkedir, insanoğluna sahip çıkan bir ülkedir fakat bölgemizde yaşanan gelişmelerin yükünü tek başına üstlenmesi beklenmemelidir."

Türkiye'nin Suriye ve Irak savaşlarında üzerinde düşen insani görevi fazlasıyla yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini belirten Güneş, "Her fırsatta kendini medeni olarak ilan eden batı ülkelerinin yaşanan gelişmeler karşısında yalnızca 3 maymunu oynamaktadır." dedi.

Belarus ve Polonya sırında yaşanan mülteci krizine ilişkin ise Güneş, sorunun çözümü için kimse elini taşın altına koymadığını, yaşanan sorunun tüm ülkelerin katkıları ile çözülebileceğini belirtti.