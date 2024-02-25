AK Partili Kasapoğlu: Bizim ayrılığa, gayrılığa tahammülümüz yok

Politika

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizim ayrılığa, gayrılığa tahammülümüz yok. Bizim kardeşliğimizi göstermemiz lazım. Karşımıza çıkabilecek iyi niyetli olmayan çabaları bertaraf etmemiz lazım. Bunun yolu kardeşlikten ve safları sıklaştırmaktan geçiyor" dedi.

AK Partili Kasapoğlu, İzmir'de AK Parti Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar ve Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Galip Atar'ın proje tanıtım toplantılarına katıldı. Kemalpaşa'daki programda konuşan Kasapoğlu, "İnşallah Kemalpaşa'nın 5 yıldır hasret duyduğu gayret ve güveni, hizmeti 1 Nisan sabahı başlatıyoruz. Kemalpaşa bu hasreti çok açık belli ediyor. İnanıyorum ki bu inançla ve gayretle Kemalpaşa olarak hem Kemalpaşa adına hem de İzmir Büyükşehir adına Cumhur İttifakı olarak rekor bir oyla tarih yazacağız. Biz bu ilçede AK Parti belediyeciliğini gördük. Bu ilçeye çok güzel hizmetler getirdik. Bundan sonra da her alanda hizmet çıtasını yükseltmek adına yanınızda olacağız. O yüzden bizim ayrılığa, gayrılığa tahammülümüz yok. Bizim kardeşliğimizi göstermemiz lazım, ayrışmayı ve bu anlamda karşımıza çıkabilecek iyi niyetli olmayan çabaları bertaraf etmemiz lazım. Bunun yolu kardeşlikten ve safları sıklaştırmaktan geçiyor. O yüzden 31 Mart'ta sandıkları patlatana kadar bizlere durmak yok" dedi.

"Torbalı'da destan yazacağız"

Torbalı ilçesinde Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar'ın proje toplantısında da bir konuşma yapan Kasapoğlu, önemli mesajlar verdi. Her gün Torbalı'nın dertleriyle dertlenen Çağlar'ın Torbalı için İzmir için gecesini gündüzüne kattığını belirten Kasapoğlu, "Biz de kendisini bu anlamda büyük bir hayranlıkla takip ediyoruz. ve inşallah bundan sonraki süreçte de Torbalı'nın yanında olmaya daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. 35 günümüz kaldı. Bu 35 gün hızlı gelip geçecek ve sizlerle Torbalı'da bir destan yazana denk demokrasinin kazanacağı bir şölenle 31 Mart akşamı bu yürüyüşü taçlandıracağız. Sonunda kaybeden olmayacak bu seçimin, Torbalı kazanacak, İzmir kazanacak, Türk demokrasisi kazanacak. Sonrasında da inşallah ayırmadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesi kuşatarak, kucaklayarak, hizmet siyasetimizi, eser siyasetimizi hep birlikte ortaya koyacağız. Rabbim yardımcımız olsun. İnşallah hep birlikte bu destanı yazacağız ve kazanan Torbalı'nın gençleri olacak, kadınları olacak" diye konuştu. - İZMİR