AK Parti'li Kaya'dan Fethiye ve Seydikemer ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'li Kaya'dan Fethiye ve Seydikemer ziyareti

01.06.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde işletmeciler, kaymakam, belediye başkanı, kadınlar, şehit ailesi ve üreticilerle bir araya geldi, sorunları dinledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Kaya, programına sahil bandında faaliyet gösteren işletmecilerle bir restoranda bir araya gelerek başladı.

İşletmecilerin sorun ve taleplerini dinleyen Kaya, daha sonra Seydikemer'e geçti.

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilek'i makamında ziyaret eden Kaya, kaymakamlık girişinde vatandaşlarla da sohbet etti.

Dilek'ten ilçede yürütülen yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi alan Kaya, ardından Seydikemer Belediyesini ziyaret etti.

Belediye girişinde vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş bayramlarını kutlayan Kaya, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile görüşerek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaya, ilçede hizmete açılan Seydikemer Aile Destek Merkezi'ni de ziyaret etti. Merkezde kadınlarla sohbet eden Kaya, yürütülen çalışmalar ve el emeği ürünleri inceledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Kaya, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ondan aldığımız güçle ülkemizin her köşesinde kadınlarımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadınlarımız, bu merkezler sayesinde hem maddi hem manevi olarak daha güçlü hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan şehit Piyade Başçavuş Gürcan Akan'ın babası İsmet Akan'ı evinde ziyaret eden Kaya, bir süre aileyle sohbet etti.

Kaya, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

İlçede hane ziyaretleri de gerçekleştiren Kaya, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaya, son olarak Ören Mahallesi'ndeki alabalık üretim tesislerini ziyaret ederek üreticiler ve mahalle muhtarlarıyla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Haberler, Seydikemer, Politika, AK Parti, Fethiye, Ekonomi, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Kaya'dan Fethiye ve Seydikemer ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Netanyahu, Beyrut’a hava saldırıları düzenlemek için Trump’tan onay istedi Netanyahu, Beyrut'a hava saldırıları düzenlemek için Trump'tan onay istedi
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor

22:23
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya’yı sahadan sildi
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya'yı sahadan sildi
21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
20:38
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
19:54
Tarkan ücretsiz konser verecek
Tarkan ücretsiz konser verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 22:30:21. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Kaya'dan Fethiye ve Seydikemer ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.