AK Partili mahalle başkanları Salihli'de eğitimden geçti - Son Dakika

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla düzenlenen "AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle" eğitimi Manisa'nın Salihli ilçesinde yapıldı.

Selçuk Dinç başkanlığındaki AK Parti Salihli İlçe Teşkilatı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitime Salihli'nin yanı sıra Alaşehir, Selendi, Sarıgöl, Köprübaşı, Kula ve Ahmetli'den mahalle başkanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, "Biz AK Parti olarak büyüklüğümüzün farkındayız" dedi.

Eğitimlerin önemine değinen Dinç, "Bu eğitimlerle bilgi ve birimlerimizi birbirimizle paylaşacağız ki 2023'te Cumhur İttifakına tam destek olacağız. 2023 seçimleri sıradan bir seçim olmayacak. Bize yapılacak olan tüm hainliklere karşı dimdik ayakta olacağız. Cumhur İttifakı olarak birliktelimizi Salihli'de dik duruşumuzla yolumuza devam edeceğiz. Salihli'den Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek vereceğiz. Allah'ın izniyle 2023 bizlerin, 2053 bizlerin, 2071'i de çocuklarımıza güzel bir ülke bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

2023 seçimlerinin önemine değinen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Cumhur İttifakı olarak 2019 seçimlerinde Salihli'de büyük bir başarı elde ettik. Bu başarının 2023 seçimlerinde Salihli'de, Manisa'da tüm Türkiye'de tekrarlanması için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmamız gerekiyor. Çünkü 2023 seçimleri bu ülkenin kader seçimidir. Bu çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. Teşkilatlar var olduğu sürece, bizler çalışmaya devam ettiğimiz sürece, bu bayrak inmeyecek, ezan susmayacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mahalle başkanlarına Abdurrahman Uzun tarafından motivasyon, Murat Çiçek tarafından siyasal iletişim ve yeni medya, Çağatay Yetik tarafından etkili iletişim ve Hulusi Şentürk tarafından teşkilatçılık ve tecrübe paylaşımı konularında eğitim verildi.

Eğitime Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünlü, Gençlik Kolları Başkanı Can Yetiş, meclis üyeleri ve mahalle başkanları katıldı. - MANİSA