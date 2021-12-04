AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışını yaptı. Ancak açılışa az sayıda vatandaşın katılmasına tepki gösteren Ünal, "Zaten kimse gelmemiş ki bir siz gelmişsiniz. Demek ki bu Elbistanlılar herhalde bu hastanenin açılışına pek mutlu olmadılar.Hava soğuk diye mi gelmediler Ahmet başkan?" dedi.

VATANDAŞLAR DERT YANDI

Açılışa katılan bir vatandaş, Ünal'a, "Sayın Bakanım geleceğimiz kalmadı. Gübreye yüzde 500 zam" diye seslendi.

Mahir Ünal'ın açılışını yaptığı hastane

"HEPSİNİ ÇÖZECEĞİZ"

Ünal ise "Hepsini çözeceğiz, bak hepsini, sakin. Bugüne kadar bütün bu sorunları, bugüne kadar… Konuşmamı bitireyim konuşacağız. Kaç yaşındasın amcam" diye cevap verdi.