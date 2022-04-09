AK Partili Mahir Ünal'dan dikkat çeken açıklama: Çırpınırdı Karadeniz şarkısını söylediğim için bana "Pis faşist" diyerek dayak attılar - Son Dakika
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AK Partili Mahir Ünal'dan dikkat çeken açıklama: Çırpınırdı Karadeniz şarkısını söylediğim için bana "Pis faşist" diyerek dayak attılar

09.04.2022 20:29
AK Partili Mahir Ünal'dan dikkat çeken açıklama: Çırpınırdı Karadeniz şarkısını söylediğim için bana "Pis faşist" diyerek dayak attılar

40 yıl önce eğitim gördüğü okulu ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 12 Eylül darbesi öncesinde ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyken "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını söylediği için "Pis faşist" denilerek dayak yediğini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere geldiği kentte, toplantı sonrası 40 yıl önce eğitim gördüğü, o dönem ortaokul olan Mükrimin Halil Lisesi'ni ziyaret ederek sınıfındaki sırasına oturdu.

LEBLEBİ TOZU YEDİĞİ GÜNLERİ ÖZLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ziyaretin ardından okul bahçesinde gazetecilere anılarını anlatan Ünal, leblebi tozu ve çemen ekmek yediği günleri özlediğini söyledi.

"DAYAK ATTILAR"

Ünal, birçok öğretmenini hatırladığını belirterek şunları kaydetti:

"O zaman, 1980 öncesi Milliyetçi Cephe hükümeti düştü, aynı gece okul el değiştirdi. Hükümetin değiştiği gün Türkiye'de her şey değişirdi. Şimdi diyorlar ya yok efendim şöyle oldu böyle oldu. Milliyetçi Cephe hükümeti düştü, burada okuyan abilerimizin hepsini kovaladılar, CHP geldi iktidara. Burada okuyanların kimisi Darende'ye kaçtı. Çünkü okul el değiştirdi. Ben de orta ikinci sınıf öğrencisiyim dedim ki 'bana kimse bir şey demez herhalde', hiçbir yere gitmedim, kalktım kuzu kuzu geldim okula beni çevirdiler. Dediler ki 'pis faşist sen Çırpınırdı Karadeniz'i mi söyledin? Meğer ki ben Çırpınırdı Karadeniz'i söylemişim, bana o merdivenin orada bir dayak attılar."

Ünal, daha sonra Kızılcaoba Mahallesi'ndeki öğretmenevi inşaat alanı ile Güneşli Mahallesi'ndeki Hacı Hasan Cami Külliyesi inşaat sahasında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Ünal'a ziyaretlerinde, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç ve Mehmet Cihat Sezal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel eşlik etti.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 40 yıl sonra ortaokuldaki sırasına oturdu AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 40 yıl sonra ortaokuldaki sırasına oturdu AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta yatırım değerlendirme toplantısına katıldı AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta yatırım değerlendirme toplantısına katıldı

Mahir Ünal, Karadeniz, AK Parti, Faşist, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Mahir Ünal'dan dikkat çeken açıklama: Çırpınırdı Karadeniz şarkısını söylediğim için bana 'Pis faşist' diyerek dayak attılar - Son Dakika


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