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AK Partili Mustafa Şen partisinin oy oranı hakkında konuştu: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında - Son Dakika

AK Partili Mustafa Şen partisinin oy oranı hakkında konuştu: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında

12.02.2022 10:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı televizyon programında partisinin oy oranı hakkında konuştu. "Bende yalan yok, ne ise onu söylerim" diyen Şen, "Her ay yapıyorum, karşılaştırıyorum. Doların 18 lira olduğu dönem 40'ın altındaydı, paketten sonra 40'ın üstüne çıktı. Sonra bu fiyatlarla, faturalarla, şunlarla, bunlarla tekrar geriye düştü. Önce 37 küsura düştü, şu an da 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor" dedi.

Türkiye'de ekonomik dalgalanmanın siyasi iklime nasıl yansıyacağı merak edilirken, partilerin oy oranları da sık sık gündem oluyor. Özellikle iktidar partisinin kaç bandında seyrettiği sorusu akıllarda geziniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin son dönemdeki oy oranları hakkında açıklamalarda bulundu.

"DOLARIN YÜKSELDİĞİ DÖNEM AK PARTİ'NİN OYLARI DÜŞTÜ"

A Haber ekranlarında programa katılan Şen, "Bir Teyo Pehlivan vardı ya. O derdi; 'bende yalan da yok hilaf da.' Ben Ak Parti'nin oy oranı neyse onu söylerim. Düştüyse düştü derim. Çıktıysa çıktı derim. Benim böyle bir huyum var. Şimdi bu dolar operasyonuna, Türkiye bir karşı operasyon yaptı ve dolar düştü. AK Parti o sıralar yüzde 40'ın altındaydı. Yüzde 36, 37, 38 civarındaydı" dedi.

'Bende yalan yok, ne ise onu söylerim' diyen AK Partili Mustafa Şen: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında

"ŞU ANDA YÜZDE 34-36 BANDINDA"

Açıklamalarına devam eden Şen, "Tek araştırma yapmıyorum. Her ay yapıyorum, karşılaştırıyorum. Doların 18 lira olduğu dönem 40'ın altındaydı, paketten sonra 40'ın üstüne çıktı. Bir süre orada devam etti. Sonra bu fiyatlarla, faturalarla, şunlarla, bunlarla tekrar geriye düştü. Önce 37 küsura düştü, şu an da 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor. Tek sayı demiyor olmamın sebebi bu. 3-4 araştırmaya bakıyorsunuz hepsi farklı diyor. O aralıkları söylüyorum." diye konuştu.

"YENİ PAKETTEN SONRA YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ"

Yeni açıklanacak paketin ardından AK Parti'nin oylarının yeniden yükseleceğini ifade eden Şen, şöyle devam etti: "Çalışmalar devam ediyor. Pazartesi günü Kabine toplanacak ve orada açıklanacak. Bakan'ımız ekonomik paketini açıklayacak. Bir kısım vatandaşın derdine derman olacak önlem paketi açıklanacak. Bu düzenleme sonrası AK Parti tekrar yükselme trendine girecektir. Hala AK Parti birinci parti. İkinci partiyle arasındaki fark her zaman yüzde 10-15 arasında. Muhalefet kendini sorgulamalı."

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Son Dakika Politika AK Partili Mustafa Şen partisinin oy oranı hakkında konuştu: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Mustafa Şen partisinin oy oranı hakkında konuştu: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında - Son Dakika
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