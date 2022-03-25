AK Partili Özhaseki, Midyat ilçesinde temaslarda bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Midyat ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Özhaseki, Midyat Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Veysi Şahin ile görüştü.

İlçenin genel durumu ve belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Özhaseki, Belediye Başkanı Şahin'in gecesini gündüzüne katarak ilçeye hizmet ettiğini belirtti.

Şahin de ise, katkılarından ve desteklerinden dolayı Özhaseki'ye teşekkür ederek, ilçede hayata geçirilen birçok projenin devam ettiğini kaydetti.

Daha sonra Özhaseki ve beraberindekiler, Midyat Belediyesi tarafından 500 yıllık tarihi çarşı ile 200 yapıda sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Belediye Konukevi, tarihi İbrahim Şabo Kültür ve Sanat Sokağı, Gelüşke Hanı ve Gümüşçüler Çarşısını ziyaret eden Özhaseki, esnaf ile görüştü.

Özhaseki'ye, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve 26. dönem Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Dargeçit Belediye Başkanı Cüneyt Aksoy, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve partililer eşlik etti.