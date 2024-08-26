AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum - Son Dakika
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Politika

AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum

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Bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete yönelik ağır eleştirilerde bulunan Dilruba Kayserilioğlu'nun tutuklanmasını doğru bulmadığını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ''Ben diyorum ki tutuksuz yargılansın. Ciddi bir üslup sorunu var. Beni tebessüm ettirecek kadar bir cehalet var. Ama tutuklu yargılanmasını doğru bulmuyorum'' dedi.

26.08.2024 10:47  Güncelleme: 10:56
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İzmir'de verdiği sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete sert sözlerle yüklenen Dilruba Kayserilioğlu'nun tutuklanması büyük yankı uyandırmış, muhalefet cephesinden de serbest kalması yönünde çağrılar gelmişti. Olayın yankıları sürerken AK Partili Özlem Zengin'den de ezber bozan bir çıkış geldi.

AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum

"TUTUKLU YARGILANMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Ekol TV'de Armağan Çağlayan'a açıklamalarda bulunan Zengin, "Bence tutuksuz yargılansın. Muhtemeldir ki ilk duruşmada serbest kalacaktır. Kendisini dinledim. Kusura bakmasın ama, çıkınca telefonlaşalım, böyle cahil bir konuşma uzun zamandır dinlememiştim. Söylediği her cümle yanlış, tek tek düzeltmemiz lazım. Söylediği meseleyi hiç bilmiyor. Üstelik o kadar üst ifadeler kullanıyor ki enteresan bir tarzı var. Ama ben diyorum ki tutuksuz yargılansın. Ciddi bir üslup sorunu var. Beni tebessüm ettirecek kadar bir cehalet var. Ama tutuklu yargılanmasını doğru bulmuyorum" ifadelerine yer verdi.

"EN BEĞENİLEN MİLLETVEKİLİYİM"

Öte yandan Zengin "Bunu söylemekten hicap ediyorum ama ben sokağa çıktığımda çok alaka gören bir milletvekiliyim. Sürekli anketler yapılıyor, bu hafta da vardı, yine en beğenilen milletvekili seçilmişim. Kendi partimden ilk sırada seçilen milletvekiliyim" açıklamasıyla da dikkat çekti.

DİLRUBA NE DEMİŞTİ?

Instagram'a geçici olarak getirilen erişim yasağı ile sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin eleştirilerde bulunan Dilruba, kendisine uzatılan mikrofona şu değerlendirmelerde bulunmuştu: "Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek, o da çıkıp babasının ahırı gibi, çiftliği gibi kullanır. Bir akşam çat diye [Instagram'ı] kapattım olmaz. Hayvanlar ölsün istiyor. Hayvanları katletmeye yönelik yasa çıkartıyor. Sosyal medyayı kapatması darbe, hayvan katliamıyla ilgili yasa çıkarması darbe. Şu an parmağında oynatıyor bu çok yanlış. Değil Cumhurbaşkanı, dünyanın sahibi bile olsa kafasına göre Instagram'ı kapatamaz."

AK Partili Özlem Zengin, Dilruba\'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum

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Son Dakika Politika AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Emrah Aytekin: Sen tebessüm etmeye devam et,millet kan ağlarken! 41 5 Yanıtla
  • ferhat eser: 40 seneyle yargılanan fenomenlerin serbest kaldığı bir ülkede yaşıyoruz sözün bittiği yerdeyiz 34 3 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY: o devir bitti vekilim artık daha cok tebessum ettirecegiz sizi 20 4 Yanıtla
  • İshak Klein: Tımsah gözyaşları!.. Sakın aldanmayın.. sen git fredy mercury’in filmini 3. Kez izle 17 2 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk: NE BÜYÜTTÜLER KONUYU . HAYAT MEMAT MESELESİYMİŞ GİBİ..DİLRUBA DAN ÖNCE TUTUKLANMASI GEREKEN TONLA İNSAN KAYNIYOR ORTALIK..TABANCAYLA BIÇAKLA DOLANIYORLAR .UYUŞTURUCU ETKİSİYLE DOLAŞANLAR CABASI ...SİZ HALA DİLRUBAYLA UĞRAŞIN . TEK DERDİMİZ O KALDI ..ÜLKEDE ADALET OLSAYDI BU KIZ TUTUKLU YARGILANMAZDI 14 1 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım: bağımsız yargı ne derse o olur yargı bir yere bağlılığı yok 4 10 Yanıtla
  • Serdal Çetinkaya: Şu kadın sadece bana mı itici geliyor ya 9 0 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Hem yoruma açık haber yapıyor, hemde yorumu onaylamıyorsunuz yazık, çok yazık. Halbuki güzel şeyler yazmıştım bu abla ile ilgili. 7 1 Yanıtla
  • M.İPEKÇİ null: yemin ediyorum yazacak okadar çok şey var ki korkudan bir şey yazamiyoruz 4 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: GELİSME VAR! SEVİNDİRİCİ 0 0 Yanıtla
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