AK Partili Subaşı: "Hangi Kılıçdaroğlu doğru?" - Son Dakika
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AK Partili Subaşı: "Hangi Kılıçdaroğlu doğru?"

11.10.2022 18:14
AK Partili Subaşı: "Hangi Kılıçdaroğlu doğru?"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Hangi Kılıçdaroğlu doğru?, Başörtüsü için AYM'ye giden, YÖK'ü şikayet eden Kılıçdaroğlu mu yoksa göstermelik bir tuzak olarak, sözde 'Biz başörtüsüne özgürlük getiriyoruz' diyen Kılıçdaroğlu mu?" dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Hangi Kılıçdaroğlu doğru?, Başörtüsü için AYM'ye giden, YÖK'ü şikayet eden Kılıçdaroğlu mu yoksa göstermelik bir tuzak olarak, sözde 'Biz başörtüsüne özgürlük getiriyoruz' diyen Kılıçdaroğlu mu?" dedi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin başörtüsüyle ilgili kanun teklifini eleştirdi. Subaşı, CHP'nin yasa teklifinde başörtüsüyle ilgili tek bir kelimenin geçmediğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce başörtüsüyle ilgili düzenlemenin iptali için AYM'ye gittiğini ifade eden Subaşı, şöyle konuştu:

"Hangi Kılıçdaroğlu doğru? Başörtüsü için AYM'ye giden, YÖK'ü şikayet eden Kılıçdaroğlu mu yoksa göstermelik bir tuzak olarak, sözde 'Biz başörtüsüne özgürlük getiriyoruz' diyen Kılıçdaroğlu mu? Eski bir CHP milletvekili Kılıçdaroğlu için 'hafızdır' yönünde açıklama yapıyor. Hafız olduğu iddia edilen Bay Kemal'e soruyorum: Kur'an-ı Kerim'de tamı tamına 181 adet münafıklıkla ilgili ayet olduğunu biliyor mu? Bay Kemal hakaret ve küfürle ilgili ayet veya sure olduğunu biliyor mu? Yalan söylemeyle ile ilgili 25 adet ayet olduğunu biliyor mu? İftirayla alakalı, yalanla alakalı, hakaretle alakalı, münafıklıkla alakalı Kur'an-ı Kerim'de ayetler olduğunu biliyorsan başörtüsü konusunda niye takiye yapıyorsun?"

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Partili Subaşı: 'Hangi Kılıçdaroğlu doğru?' - Son Dakika

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