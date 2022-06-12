AK Partili Ünsal, afetten zarar gören Mucur ilçesinin köylerini inceledi - Son Dakika
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AK Partili Ünsal, afetten zarar gören Mucur ilçesinin köylerini inceledi

12.06.2022 23:37
AK Partili Ünsal, afetten zarar gören Mucur ilçesinin köylerini inceledi

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, yağışlar nedeniyle oluşan afet bölgelerinde inceleme yaptı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, yağışlar nedeniyle oluşan afet bölgelerinde inceleme yaptı. Mucur ilçesine giden Ünsal, Geycek, Kıran, Guzelyurdu, Bazlamaç, Medetsiz ve Kılıçlı köylerinde inceleme yaparak köylülerle bir araya geldi.

Köylünün yoğun ilgisi ve desteği ile karşılanan Ünsal, hasar tespit çalışmaları sonrasında da gerekenlerin yapılacağını söyledi. Kırşehir AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, "Kötü günde de çiftçilerimizin yanında olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Çiftçimizin yaralarını bir an önce sarılması için Tarım İl Müdürümüz ile görüşmeler yaptık süreci yakından takip ediyoruz" dedi. Arazi ve inceleme çalışmaları sonucunda gerekenlerin yapılacağını aktaran İl Başkanı Ünsal, "Çiftçimizin hiçbir hakkını zayi etmeden, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Allah daha beterlerinden korusun. Bir kez daha yaşanan dolu afetinden dolayı hemşehrilerime, çiftçimize ve köylerimize geçmiş olsun diyorum. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Köylü ise ziyaretlerde tarım alanlarında il başkanını gezdirerek oluşan zararlar hakkında bilgilendirme yaptı. - KIRŞEHİR

AK Partili Ünsal, afetten zarar gören Mucur ilçesinin köylerini inceledi
AK Partili Ünsal, afetten zarar gören Mucur ilçesinin köylerini inceledi
AK Partili Ünsal, afetten zarar gören Mucur ilçesinin köylerini inceledi
AK Partili Ünsal, afetten zarar gören Mucur ilçesinin köylerini inceledi
AK Partili Ünsal, afetten zarar gören Mucur ilçesinin köylerini inceledi
AK Partili Ünsal, afetten zarar gören Mucur ilçesinin köylerini inceledi
AK Partili Ünsal, afetten zarar gören Mucur ilçesinin köylerini inceledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bazlamaç, Kırşehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Ünsal, afetten zarar gören Mucur ilçesinin köylerini inceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Ünsal, afetten zarar gören Mucur ilçesinin köylerini inceledi - Son Dakika
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