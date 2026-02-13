Partisinin grup toplantısında ana muhalefete sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet dizi izlemeyi bıraktı, çay çekirdek ile CHP skandallarını izliyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izlediği anları paylaştı.
Son Dakika › Politika › AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.