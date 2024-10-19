AK Partili vekilden kendilerini eleştirenlere sert yanıt: O yolları baban mı açtı? - Son Dakika
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Politika

AK Partili vekilden kendilerini eleştirenlere sert yanıt: O yolları baban mı açtı?

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AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, partisinin ilçe Kongresinde bölgeye yatırım yapılmadığı eleştirilerine ''Koskoca fabrika temeli atıyoruz, adam orada geliyor başka bir şey konuşuyor. Ahkam kesiyor. Yazıyor sosyal medyada, 'ne yaptınız' diyor. Memlekete gelip giderken OSB'ye gir bakalım. O yolları baban mı açtı? Deden mi açtı?'' diyerek tepki gösterdi.

19.10.2024 12:56  Güncelleme: 13:08
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AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, partisinin Eskipazar İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada kendisine yönelik eleştirilere yanıt verirken tepki çekecek ifadeler kullandı.

"O YOLLARI BABAN MI AÇTI?"

"Boş konuşan, boş adamları dinlemeyeceğiz" diyen Keskinkılıç, "Adam geliyor, yalan yanlış konuşuyor. Koskoca fabrika temeli atıyoruz, adam orada geliyor başka bir şey konuşuyor. Kahvede oturmuş ahkam kesiyor. Allah'tan kork yani. Yazıyor sosyal medyada, 'Ne yaptınız' diyor. Memlekete gelip giderken OSB'ye gir bakalım. Bir bak, ne yapıyoruz orada? O yolları baban mı açtı? Deden mi açtı? O kamyonlar, o kepçeler, o temeller nereye atılıyor? Allah'tan korkun" dedi.

"BOŞ KONUŞA KONUŞA..."

Açıklamasının devamında kendilerini eleştirenlere yüklenmeye devam eden Keskinkılıç, "Bir girip baktın mı diyorum, 'bakmadım' diyor. Ne konuşuyorsun o zaman? Boş adamın boş kalfası. Diyorum ki, Hadrianapolis'e gittin mi? Gittim, bir de resim çektirdim, diyor. Onu kim yaptırdı? Baban mı yaptırdı? Kim yaptırdı onu? İşte, bu memlekette bu boş adamların, bu boş konuşanların bu memleketten uzaklaşması lazım. Boş konuşa boş konuşa bu memleketi bu hale getirdiler" ifadelerine yer verdi.

AK Partili vekilden kendilerini eleştirenlere sert yanıt: O yolları baban mı açtı?
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika AK Partili vekilden kendilerini eleştirenlere sert yanıt: O yolları baban mı açtı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (88)

  • Kerem Erdem:
    Millet yaptı yani bizim paralarımzla yapıldı 398 40 Yanıtla
    Ahmed Mehmed:
    Aynen sanki cebinden harcamış gibi anlatıyor 4 0
    Neccom:
    80 yıldır neden yapılmadı, onu sorgula. evet vergiyle dönen bir devletiz. . son 20 yıldır , 80 yıldır yapılan fabrikanın 100 katı yapılmış, organize sanayiler full fabrikalarda dolmuş yer yok, çalıştıracak adam bulamıyorlar. bence çok doğru konuşmuş , milletin parasıylada olsa bu iş yapılmış ve ihtiyaç giderilmiş, yapmayan kesime laf esin birazda 0 4
  • ahmet dalkıç:
    Hayır dur, o yolları babanın parasıyla mı açtın. 387 29 Yanıtla
    Turk:
    adam paradan bahsetmiyor para milletin parası kim açtı diyor kendi gidip açmış demek ki 0 1
  • Cocukluk askimsin:
    evet 1 liralık yollar 20 liraya yapıldı şimdi bütçe yok hazine boş merkez Bankası swapla çeviriyor 332 34 Yanıtla
    Kont Almasi:
    2024 9 aylık bütçe açığı 1 trilyon TL...en büyük yük KKM ve eyt .. rezilliğin daniskası.. 1 0
  • ökkeş Kalem:
    O yolları anne nin kazancı ile mi yaptın ? 277 30 Yanıtla
    Lokman Bakar:
    eleştiri yap ama şerefsizlik yapma ölmüş kadını getirip araya sokuyorsun 0 2
  • Trabzonspor S:
    o yolları sen babanın parasıylamı ysptın. kime konışuyon. milletin vergileriyle parasıyla yapıp millete hava atıyor beyefendi. yazıkk sizi o makama getiren ee 276 25 Yanıtla
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