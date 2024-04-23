AK Partili Yenişehirlioğlu 'Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim' dediği saatini eliyle kapattı

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu TBMM'de misafir ettiği partilileri ile selfie çekip sosyal medyadan paylaşırken yarım milyonluk Rolex saati kadraja girdi. Yenişehirlioğlu, sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımını bir süre sonra silmek zorunda kaldı.

"TAKMAYA DEVAM EDECEĞİM" DEMİŞTİ

Yakın zamanda Payitaht Abdülhamid dizsinde 'Tahsin Paşa' karakterini canlandıran Yenişehirlioğlu, "Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile twetterde görülüyor. Oysa paylaşımım instagramda duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

SAATİNİ ELİYLE KAPATTI

Meclis'in açılışının 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bugün tören alanına giden otobüste TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte görüntülenen Yenişehirlioğlu'nun "Takmaya devam edeceğim" dediği saati eliyle kapattığı görüldü.