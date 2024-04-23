AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı - Son Dakika
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Politika

AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı

562 bin liralık lüks saatiyle gündem olan AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu, kendisine yöneltilen eleştirilere "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" şeklinde cevap vermişti. Ancak bugün objektiflere yansıyan Yenişehirlioğlu'nun saatini eliyle kapattığı görüldü.

23.04.2024 15:24  Güncelleme: 15:31
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu TBMM'de misafir ettiği partilileri ile selfie çekip sosyal medyadan paylaşırken yarım milyonluk Rolex saati kadraja girdi. Yenişehirlioğlu, sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımını bir süre sonra silmek zorunda kaldı.

AK Partili Yenişehirlioğlu 'Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim' dediği saatini eliyle kapattı

"TAKMAYA DEVAM EDECEĞİM" DEMİŞTİ

Yakın zamanda Payitaht Abdülhamid dizsinde 'Tahsin Paşa' karakterini canlandıran Yenişehirlioğlu, "Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile twetterde görülüyor. Oysa paylaşımım instagramda duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

AK Partili Yenişehirlioğlu 'Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim' dediği saatini eliyle kapattı

SAATİNİ ELİYLE KAPATTI

Meclis'in açılışının 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bugün tören alanına giden otobüste TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte görüntülenen Yenişehirlioğlu'nun "Takmaya devam edeceğim" dediği saati eliyle kapattığı görüldü.

AK Partili Yenişehirlioğlu 'Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim' dediği saatini eliyle kapattı

Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti, Sosyal Medya, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Yenişehirlioğlu 'Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim' dediği saatini eliyle kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Kublay: Allah ıslah etsin tüm Allah'tan korkmayan kullardan utanmayanlari 83 4 Yanıtla
  • osman şahin: HELAL PARAYLA KAZANDIN ELİNLE NEDEN KAPATIYORSUN ONUDA GEÇ İSRAF HARAM DEĞİLMİ 50 7 Yanıtla
  • Akın Dündar: Allahım Akp'li değilim bana da rolex alabilecek bir durum nasip eyle amin. 27 7 Yanıtla
  • yasin koç: Yahu biri de demiyor ki bu adam dizide oynadı kaç bölüm boyunca bölüm başı en kötü 50 - 100 bin alsa o saatten kaç tane alır? Algı yapıp durmayın ya! 6 19 Yanıtla Yunus Durak: 25 sene çalışan bir devlet memuru, emekli olduğunda, alacağı ikramiye parası ile bu saati ancak alıyor, daha neyin kafasını yaşıyorsun, sizin gibi düşünenler yüzünden geldiğimiz nokta bu 2 0

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SON DAKİKA: AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı - Son Dakika
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