AK Partili Yılmaz: "Mersin, 2021'de 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir" - Son Dakika
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AK Partili Yılmaz: "Mersin, 2021'de 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir"

18.05.2022 17:04
AK Partili Yılmaz: "Mersin, 2021'de 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta başarılı bir yılı geride bırakan ilimiz, ihracat ve lojistik gücüyle 2021 yılında yüzde 28,4 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta başarılı bir yılı geride bırakan ilimiz, ihracat ve lojistik gücüyle 2021 yılında yüzde 28,4 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, turizm, ticaret, tarım ve sanayinin bir arada geliştiği çok odaklı ekonomiye sahip Mersin'in uluslararası limanı, hızlı kara ulaşım olanağı ve gelişmiş serbest bölge faaliyetleri ile Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi.

Dengeli büyüyen, lojistik gücüyle bölgesini dünyaya açan Mersin'in yeni yatırımlarla ihracatta ilk 5'i hedeflediğini ifade eden Yılmaz, ilin Kovid-19 salgınına rağmen 2021'de yüzde 28,4 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

Mersin Serbest Bölgesinin ticaret hacminin de her geçen yıl arttığını anlatan Yılmaz, yaklaşık 11 bin kişinin istihdam edildiği bölgenin Türkiye için de önemli bir ekonomik merkez olduğunu söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kurulduğu yıldan bugüne ticaret hacmi 72 milyar doları geçen Mersin Serbest Bölgesi, yatırımcı ve üreticilere birçok avantaj ve teşvik sağlanması nedeniyle 107'si yabancı sermayeli 397 firmaya ev sahipliği yapmaktadır. Ağırlıklı olarak makine ve metal, kimya, hazır giyim, gıda, medikal, ambalaj malzemeleri sektörlerinin faaliyet gösterdiği Mersin Serbest Bölgesinde, 682 değişik ürünün 106 ülkeyle ticareti yapılmaktadır. Bu rakamlar, dünya ülkeleri ile yapılan ticaretin çok yönlü etkinliğini gösterirken, bölgede, ticaret hacminin yükseltilmesi ve istihdamın arttırılması yönündeki tüm çalışmalar ve destekler devam etmektedir. Ticaret hacmi geçen yıl 3,3 milyar dolara çıkan Mersin Serbest Bölgesinde, bu yıl 4 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz."

Mersin'in tarım ürünleriyle de döviz girdisi sağlayan kentler arasında olduğunu anlatan Yılmaz, havayolu köprüsünün kurulmasıyla, bölgenin daha kolay ulaşılabilen bir yer haline geleceğini vurguladı.

İlin ticaret hacmi ile ilgili bilgiler paylaşan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda, ihracatı, istihdamı daha yukarı çıkartarak, ekonomiyi daha da güçlendireceklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

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