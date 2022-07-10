AK Partililer bayramlaştı - Son Dakika
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AK Partililer bayramlaştı

10.07.2022 14:47
AK Partililer bayramlaştı

AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen programa AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca'nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, ilçe belediye ve teşkilat başkanları ile partililer katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, tüm partililerin bayramını tebrik ederek, bayram tadında bayramlaşmalarda buluşma temennisinde bulundu. Programa katılımın kendisini çok memnun ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da AK Parti Teşkilatlarının dimdik ayakta olduğunu ve 2023 seçimlerine hazırlandığını ifade etti. AK Parti Teşkilatlarının 2023 seçimlerinde yeni bir destan yazacağını aktaran Milletvekili Hakan Kahtalı ise 2023 seçimlerinin işaret ederek 2023 de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceklerini ifade etti. Bayramların paylaşmak olduğunu vurgu yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ülkenin imkanlarını sonuna kadar milletimizle paylaşıyoruz. Dünyadaki sıkıntılara rağmen hiçbir kesimdeki insanımızı enflasyona dün ezdirmediğimiz gibi bugünde ezdirmedik Allah'a hamdolsun. "dedi

Türkiye'nin dört bir yanında AK Parti'nin hizmetlerinin olduğunu kaydeden Tüfenkci, "2023' ü önemsiyoruz. Bizler milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz, kimler ne oyunlar oynarsa oynasın bizler milletimizle olmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle de 2023'den sonra da Cumhur İttifakı olarak milletimiz hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milletvekilleri Tüfenkci ile Kahtalı partililerle bayramlaştı. - MALATYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Selahattin Gürkan, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partililer bayramlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partililer bayramlaştı - Son Dakika
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