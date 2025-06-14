Akar: İsrail Hukuk Önünde Hesap Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Akar: İsrail Hukuk Önünde Hesap Verecek

14.06.2025 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hulusi Akar, İsrail'in suçlarından dolayı bir gün cezalandırılacağını ve masumların hesabını Allah'ın soracağını ifade etti.

Akar: "İsrail bir gün mutlaka belalarını bulacak ve hukuk karşısında hesabını verecek"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar:

"Daha gözü açılmamış kuvözdeki bebeklerin, çocukların, kadınların, ellerinde silah olmayan, hiçbir gücü olmayan, hiçbir tehdit oluşturmayan insanların hesabını biz soramasak da Allah bunun hesabını soracak"

KAYSERİ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İsrail'e tepki göstererek, "Daha gözü açılmamış kuvözdeki bebeklerin, çocukların, kadınların, ellerinde silah olmayan, hiçbir gücü olmayan, hiçbir tehdit oluşturmayan insanların hesabını biz soramasak da Allah bunun hesabını soracak" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; Anadolu Aslanları İşadamları Derneği tarafından düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Akar, İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirdiği saldırılara değinerek, "İsrail vahşetler yapıyor. Etnik temizliği de geçtik, soykırım yapıyor. Gazze ve Lübnan Bunlar yetmedi, şimdi İran ile bir mücadeleye girişti. Haksız ve hukuksuz bir mücadele. Bunlar inşallah bir gün mutlaka belalarını bulacak ve hukuk karşısında hesabını vereceklerdir. Bu kadar masum insanı, kuvözdeki bebekleri Onların adaleti var, Allah'ın adaleti var. Daha gözü açılmamış kuvözdeki bebeklerin, çocukların, kadınların, ellerinde silah olmayan, hiçbir gücü olmayan, hiçbir tehdit oluşturmayan insanların hesabını biz soramasak da Allah bunun hesabını soracak. Biz buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de de güvenliğin olmazsa olmaz olduğunu getiren Akar, "Sıkıntılar ve meseleler büyük. Etrafımızda olayları dikkate almamız lazım. Rusya- Ukrayna savaşı dahil etrafımızda bazı tehdit ve tehlikeler gelişiyor. Savaş dediğiniz zaman insanlara uzak geliyor ve "şimdi sırası mı" diyorlar. Öyle değil. Eğer 1 sene sonra başımıza bir şey gelecekse, bugünden itibaren bir tedbir alınmıyorsa çok geç kalmışız demektir. Onun için bizim bu konulardaki çalışmalarımızı olabildiğince dikkatli şekilde savunma ve güvenliği tehir etmeden büyük faaliyetler önemli. Savunma ve güvenlik olmazsa olmazımız. Güvenlik olmazsa hanlar, hamamlar, arabalar, atlar, bahçeler, saraylar, bankalar hiçbir şeye yaramaz. Onun için savunma ve güvenlik konusunda yapmamız gereken ne varsa yapıp desteklememiz lazım" diye konuştu.

Kültepe Ekonomi Zirvesi hakkında

ASKON Kayseri Şube Başkanı olduğu dönemde Ali Özcan tarafından başlayan Kültepe Ekonomi Zirvesi, aradan geçen sürede bu organizasyonu Türkiye'nin en prestijli iş ve ekonomi buluşmalarından biri haline getirdi. Zirveye bugüne kadar birçok bakan, iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı. Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik Bakanlarının yanı sıra Sümeyye Erdoğan, Ali Kibar ve TİM gibi isimler bu vizyona destek verdi. Bu yılın ana konuğu ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat oldu. Ali Özcan'ın "1'den 50'ye uzanan bir vizyonla" başlattığı bu yolculuk, her yıl büyüyerek devam ediyor. Ancak Özcan'ın hayali sadece zirve düzenlemekle sınırlı değil. Kültepe'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi ve 2026-2027'nin 'Kültepe Yılı' ilan edilmesi için de çalışıyor. "Kültepe yalnızca geçmişi değil, geleceği de aydınlatacak" diyen Ali Özcan, bugün bir fikrin, vizyonun ve inancın nasıl bir etki oluşturabileceğini adeta canlı bir örnek olarak ortaya koyuyor. Yıllar önce attığı bu adım, sadece Kayseri'yi değil, Türkiye'yi de ekonomik ve kültürel anlamda farklı bir noktaya taşıyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Hulusi Akar, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Savunma, İsrail, Masum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Akar: İsrail Hukuk Önünde Hesap Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan İran’a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
Fernando Muslera’nın yeni takımı belli oldu Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray’da Sacha Boey’dan müjde var Transferde olumlu gelişme Galatasaray'da Sacha Boey'dan müjde var! Transferde olumlu gelişme
Tel Aviv’de İran’ın vurduğu binada yangın çıktı Tel Aviv'de İran'ın vurduğu binada yangın çıktı
Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için gereken imza sayısını açıkladı
İran’dan nokta atışı Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu
Gazze için yürüyenlere Mısır’da müdahale HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı
Alisson Becker’den Galatasaray’a cevap Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran’da nükleer kirlilik var Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var
İran saldırıya geçti Tel Aviv’den canlı yayın İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın

20:27
Beştepe’de güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı
Beştepe'de güvenlik zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı
19:26
İsrail, İran’a yönelik harekatın gerekçesini dünyaya duyurdu
İsrail, İran'a yönelik harekatın gerekçesini dünyaya duyurdu
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
18:43
İsrail, İran’ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars’a saldırı düzenledi
İsrail, İran'ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'a saldırı düzenledi
08:26
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
02:48
İran’ın vurduğu Tel Aviv’deki yıkım kameralara yansıdı
İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı
02:34
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı
Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
02:20
İsrail, İsfahan’daki nükleer enerji santraline saldırdı
İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı
01:54
İranlı General Vahidi: İsrail’e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
İranlı General Vahidi: İsrail'e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
01:35
İran’dan 2. saldırı Fırlatılan füze Tel Aviv’e böyle düştü
İran'dan 2. saldırı! Fırlatılan füze Tel Aviv'e böyle düştü
00:42
Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
23:45
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
23:34
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
23:15
İran saldırıya geçti Tel Aviv’den canlı yayın
İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın
22:48
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran’da nükleer kirlilik var
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 20:49:50. #7.13#
SON DAKİKA: Akar: İsrail Hukuk Önünde Hesap Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.