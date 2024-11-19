Akar ve Craxi'den Akdeniz İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Akar ve Craxi'den Akdeniz İşbirliği Vurgusu

Akar ve Craxi\'den Akdeniz İşbirliği Vurgusu

Hulusi Akar, İtalya ile ilişkilerin Akdeniz'deki istikrar için önemli olduğunu belirtti.

19.11.2024 13:17
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Gabriella Anastasia Craxi ve beraberindeki parlamento heyeti ile görüştü.

Akar, Meclis'te gerçekleşen görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye ve İtalya arasındaki yapıcı ve samimi ilişkilerin, Akdeniz bölgesinin istikrarına katkı bakımından önemli rol oynadığını ifade etti.

Eski İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini başta olmak üzere İtalyan yetkililerle samimi ve yapıcı ilişkilerinin olduğunu anlatan Akar, şunları kaydetti:

"Birçok sorunu çözebildik. Libya, Doğu Akdeniz konusundaki gelişmelerle alakalı çalışmalarımızı biliyorsunuz. Bunlar, son derece barışçıl yol ve yöntemlerle çözüme kavuşturduğumuz sorunlar. NATO'nun yaptığı faaliyetler, tatbikatlar, operasyonlar konusunda ve ayrıca buna ilaveten karşılıklı görüş alışverişinde çok samimi, yapıcı çalışmalarımız oldu. Önce Lorenzo daha sonra (İtalya Savunma Bakanı) Crosetto ile planlarımız, programlarımız, çalışmalarımızın; hem ülkelerimiz hem NATO hem de tüm Akdeniz bölgesi için önemli katkılar sağladığına inanıyorum."

Hulusi Akar, Türkiye'nin İtalya ile hem siyasi, diplomatik hem lojistik anlamda, savunma sanayisi konularında işbirliği yaptığını ve yapma arzusunda olduğunu söyledi.

Craxi ise Türkiye ve İtalya arasındaki bağların, Türk ve İtalyan halkı arasındaki bağlardan beslendiğini söyleyerek, "Bugün de çok sayıda ortak konularımız var. Öncelikle Akdeniz'in istikrarı için önemli. Türkiye'nin arabuluculuk rolünü takdirle karşılıyoruz. Barış girişimlerini destekliyoruz, son derece önemli buluyoruz. Balkanlar'ın da istikrarı bizim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin gündeminde savunma ve güvenlik konularının birinci sırada yer aldığını kaydeden Craxi, "Bu konuda bizim işbirliğimiz var. İtalyan Savunma Sistemi, kendi bilgilerini paylaşmaktan çekinmiyor. Paylaşmayı kabul etmeyi ve kabul edilmeyi seviyoruz." dedi.

Bunun üzerine Akar, "Ama ortakları kabul etmiyor." karşılığını verdi.

Craxi de "Biz herkese 'Tamam' dedik, Fransızları bekliyoruz. Biz, AB'nin kurucu ülkelerinden biriyiz ama bazı müttefiklerle anlaşmaya biz de zorlanıyoruz. Kuzey Avrupa ülkesiyle, Akdeniz ülkesinin anlaşması pek kolay olmuyor inanın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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