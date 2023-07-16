Akşener, akaryakıta gelen yüzde 200'ün üzerinde olan ÖTV zammına tepki gösterdi

Akaryakıta yapılan yüzde 200'ün üzerindeki ÖTV zammına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sert sözlerle tepki gösterdi. Akşener, "Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı? Yok! Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına" dedi.
Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) büyük artış yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, akaryakıta yüzde 200'ün üzerinde ÖTV zammı geldi.
Zam kararına her kesimden eleştiri yükselirken, bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Akşener, zamlı maaşların yatmadan eridiğini, ÖTV zammıyla birlikte eski maaşların da eridiğini belirtti.
Akşener, paylaşımında şunları söyledi: "Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı? Yok! Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına…"
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