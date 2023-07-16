Akşener, akaryakıta gelen yüzde 200'ün üzerinde olan ÖTV zammına tepki gösterdi - Son Dakika
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Akşener, akaryakıta gelen yüzde 200'ün üzerinde olan ÖTV zammına tepki gösterdi

16.07.2023 21:39

Akaryakıta yapılan yüzde 200'ün üzerindeki ÖTV zammına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sert sözlerle tepki gösterdi. Akşener, zamlı maaşların yatmadan eridiğini, ÖTV zammıyla birlikte eski maaşların da eridiğini belirtti. Akşener, iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim olmadığını ifade etti.

Akaryakıta yapılan yüzde 200'ün üzerindeki ÖTV zammına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sert sözlerle tepki gösterdi. Akşener, "Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı? Yok! Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına" dedi.

AKARYAKITA YÜZDE 200'ÜN ÜZERİNDE ÖTV ZAMMI

Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) büyük artış yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, akaryakıta yüzde 200'ün üzerinde ÖTV zammı geldi.

ZAM KARARINA AKŞENER'DEN SERT TEPKİ

Zam kararına her kesimden eleştiri yükselirken, bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Akşener, zamlı maaşların yatmadan eridiğini, ÖTV zammıyla birlikte eski maaşların da eridiğini belirtti.

"İKTİDARIN ŞATAFATLI HAYATINDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Akşener, paylaşımında şunları söyledi: "Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı? Yok! Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına…"

Akaryakıta gelen ÖTV zammına Akşener'den zehir zemberek tepki: Eski maaşları da yemeye başladılar
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Akaryakıt üzerinden ÖTV tutarlarına zam yapıldı Akaryakıt üzerinden ÖTV tutarlarına zam yapıldı

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SON DAKİKA: Akşener, akaryakıta gelen yüzde 200'ün üzerinde olan ÖTV zammına tepki gösterdi - Son Dakika
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