Akçadağ\'dan Vali Küçük\'e hayırlı olsun ziyareti

Malatya'nın Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, 6 Şubat depremlerinin ardından Akçadağ'da Koordinasyon Kaymakamı olarak görev yapan ve kısa süre önce Adıyaman Valiliği görevine atanan Abdullah Küçük'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Akçadağlı muhtarların da yer aldığı ziyarette, deprem sürecinde ilçede yürütülen çalışmalar ve o dönemde gerçekleştirilen koordinasyon faaliyetleri değerlendirildi. Başkan Ulutaş, depremlerin ardından Akçadağ'da devlet kurumlarıyla birlikte yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, Abdullah Küçük'ün süreç boyunca önemli sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Başkan Ulutaş, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, "6 Şubat depremleri sürecinde ilçemizde Koordinasyon Kaymakamı olarak önemli görevler üstlenen Sayın Abdullah Küçük'ü, Adıyaman Valisi olarak atanması dolayısıyla muhtarlarımızla birlikte ziyaret ettik. Nazik misafirperverliği için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette bölgedeki çalışmalar ve yerel yönetimlerin deprem sonrası süreçteki rolü üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. - MALATYA