Akçadağ Belediyesi\'nde bayramlaşma töreni

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Akçadağ Belediyesi'nde gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ulutaş, bayramın birlik ve kardeşlik ruhunu hemşerileriyle birlikte yaşadı. Programa katılan vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Ulutaş, samimi sohbetler gerçekleştirerek bayram sevincini paylaştı.

Başkan Ulutaş, programa katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, Ramazan Bayramı'nın Akçadağ'a, ülkeye ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. - MALATYA