Akdağmadeni\'nde Filistin\'e destek yürüyüşü düzenlendi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüş, Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü katkılarıyla düzenlendi. Şehit Erdal Akpolat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde Filistin'de yaşanan zulme karşı bilinç oluşturma amacıyla Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık belediye meydanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlenen soykırım nedeniyle hayatını kaybeden çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 51 binin üzerinde Filistinli için destek yürüyüşüne çeşitli okullar da katılım sağladı. Yürüyüş boyunca ellerinde pankartları, Türkiye-Filistin bayrakları bulunan gençler Filistin'e destek verirken, İsrail soykırımına tepki gösterdi.

Yürüyüş, Belediye Meydanı'nda sona erdi. - YOZGAT