Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: BİLSEM\'li öğrenci sayısı 54\'e ulaştı

Politika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, göreve ilk geldiklerinde, ilçenin her konuda rakamsal olarak kötü durumda olduğunun altını çizerek, "Örneğin zeki ve üstün yetenekli BİLSEM'li öğrencilerimizin sayısı sadece 2 idi. Bugün ise bu sayı 54'e ulaştı. Mersin'de merkez 3 ilçeyi de geride bıraktık. Demek ki çocuklarımızla ilgilenince, köprüler kurulunca bu çocuklarımız ortaya çıkıyor" dedi.

Gültak, Mersin Bitlisliler Derneği (MEBİDER) tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla buluştu. Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Toroslar Belediye Başkan Adayı Ali Öz VE meclis üyeleri ile Bitlisli vatandaşların katıldığı buluşmada konuşan Başkan Gültak, 2019 yılından önce Akdeniz'de huzurun olmadığını, kavga ve gözyaşının olduğunu söyledi.

"Huzur yoksa hiçbir işin anlamı yok"

Göreve gelir gelmez ilk olarak huzuru sağladıklarını vurgulayan Başkan Gültak, "Artık kimse ayrıştırılmıyor, herkes rahatlıkla ilçede işini, gücünü yapabiliyor. Bunlar çok önemli konular. Çünkü huzur yoksa yaptığınız hiçbir işin anlamı yok. İkincisi kentsel dönüşüm projelerimizi hayata geçirdik. Allah iktidarımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte spor tesisleri, kadınlarımıza yönelik projeler yaptık" diye konuştu.

"BİLSEM'li öğrenci sayısı 54'e ulaştı"

Akdeniz'de göreve geldiklerinde her konuda rakamsal anlamda ilçenin çok kötü durumda olduğunun da altını çizen Gültak, şöyle konuştu; "İlk olarak BİLSEM öğrencilerinin sayısını öğrenmek istedim. Bu BİLSEM'li çocuklar, üstün zekalı olan kardeşlerimiz. Bana Akdeniz'de sadece 2 çocuğumuz olduğunu söylediler. Yenişehir, Mezitli, Toroslar'da ise 20-30 öğrenci vardı. Hemen uzman arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara başladık. Bugün bu sayı 3 ilçeyi de geçerek 54'e ulaştı. Demek ki bizim ilçemizde de üstün zekalı çok çocuğumuz varmış. Çocuklarla ilgilenince, köprüler kurulunca bu çocuklarımız ortaya çıktı. Bunun gibi çok işler yaptık. Sizden ricam Akdeniz'in huzurunu kaçırmak isteyenlere izin vermeyin. Akdeniz'imizin de Mersin'imizin de huzuru kaçmasın diye desteklerinizi eksik etmeyin." - MERSİN