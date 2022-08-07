Gültak, Şevket Sümer Mahallesi'nde esnafla buluştu - Son Dakika
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Gültak, Şevket Sümer Mahallesi'nde esnafla buluştu

07.08.2022 13:10
Gültak, Şevket Sümer Mahallesi'nde esnafla buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Şevket Sümer Mahallesi'nde esnafla bir araya gelerek, mahalleye kazandırılan Ziraat Bankası şubesinin ardından oluşan talep üzerine, bölgede özel banka şubelerinin açılması için de yetkililerle görüştüğünü söyledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Şevket Sümer Mahallesi'nde esnafla bir araya gelerek, mahalleye kazandırılan Ziraat Bankası şubesinin ardından oluşan talep üzerine, bölgede özel banka şubelerinin açılması için de yetkililerle görüştüğünü söyledi.

Mahallede insan hareketliliğinin en yoğun olduğu 142. Cadde üzerine açılan Ziraat Bankası şubesi önünden başlayan ziyaretinde Başkan Gültak, alışverişe çıkan her yaştan vatandaşla da sohbet etti, hal hatırlarını sordu. Mahalleden geçen 141 ve Akdeniz Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen 142. Cadde üzerindeki pazarcı esnafıyla bir araya gelen Gültak, dile getirilen talepleri dinledi, aktarılan sıkıntıların en kısa sürede çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Kahvehanelerde oturan vatandaşları da kırmayan Başkan Gültak, ikram edilen çaylar eşliğinde mahalle sakinlerini dinledi, ayrıca yakın zamanda mahalleye sunulacak bazı hizmet ve çalışmaları anlattı.

Caddenin yer yer zarar gören zemini ile aydınlatma sistemi yenilenecek

Mahalle esnafı, özellikle 141 ve 142. Cadde üzerinde zamanla bozulan zeminin ve zarar gören aydınlatma sisteminin yenilenmesi talebini dile getirdi. Başkan Gültak, aydınlatma sistemindeki arızaların giderilmesi için ilgili kurumla görüşeceğini, caddenin zemin yenileme çalışmaları için de belediye ekiplerinin en kısa zamanda harekete geçeceğini anlattı. Sohbet ettiği esnaf ve vatandaşlar, özellikle Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın girişimleri sonucu mahallelerine kazandırılan Ziraat Bankası şubesinden duydukları memnuniyeti dile getirirdi. Başkan Gültak, yaşanan talep nedeniyle, aynı bölgede özel banka şubelerinin de açılması ve hizmet vermesi için yetkililerle görüşmelerinin devam ettiğini ve kısa süre içinde olumlu sonuçlar beklediğini aktardı.

Gençlere, etüt merkezi ve akademi eğitim seti hatırlatması

Mahalleyi ziyareti sırasında etrafını saran çocuklar ve gençlerle de yakından ilgilenen Başkan Gültak, belediyenin, Metropol Gökdelen binasında ücretsiz üniversite hazırlık kursu verdiği etüt merkezine gelmeleri, ayrıca geniş bir eğitim portalı olan akademi eğitim setinden faydalanmaları için tavsiyede bulundu. Gültak, mahallede bulunan Yılmaz Güney Gençlik Merkezi yenileme projesinin yakında biteceği müjdesini de vererek, tesisteki yarı olimpik yüzme havuzundan mahalleli çocuklar ve gençlerin faydalanacağını söyledi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gültak, Şevket Sümer Mahallesi'nde esnafla buluştu - Son Dakika

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