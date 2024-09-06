Akdeniz Belediye Meclisi, Borç Yükünü Hafifletmek İçin Gayrimenkul Satışı İçin Yetki Verdi - Son Dakika
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Politika

Akdeniz Belediye Meclisi, Borç Yükünü Hafifletmek İçin Gayrimenkul Satışı İçin Yetki Verdi

Akdeniz Belediye Meclisi, Borç Yükünü Hafifletmek İçin Gayrimenkul Satışı İçin Yetki Verdi

Akdeniz Belediye Meclisi, belediyenin geçmiş dönemden kalan borç ve faiz yükünün hafifletilmesi ve hizmet ve projelerin aksamadan sürmesi amacıyla belediyeye ait 2 gayrimenkulün olası satışı için Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'a oyçokluğu ile yetki verdi.

06.09.2024 18:46  Güncelleme: 18:47
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Akdeniz Belediye Meclisi, belediyenin geçmiş dönemden kalan borç ve faiz yükünün hafifletilmesi ve hizmet ve projelerin aksamadan sürmesi amacıyla belediyeye ait 2 gayrimenkulün olası satışı için Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'a oyçokluğu ile yetki verdi.

Akdeniz Belediye Meclisi Eylül Ayı İkinci Birleşimi, Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, belediyenin borç ve faiz yükü nedeniyle kaynak oluşturmak ve borç yükünü hafifletip olası haciz girişimlerini önlemek amacıyla belediyeye ait 2 taşınmazın satışı için oy çoğunluğuyla Sarıyıldız'a yetki verildi.

Üniversite kazanan öğrencilere ve İçel Sanat Kulübü'ne destek verilecek

Mecliste ayrıca üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerini kazanan Akdenizli öğrencilere maddi destek verilmesi de oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda İçel Sanat Kulübünün eylül ve ekim aylarında düzenleyeceği Arkeoloji Günleri ile Mitoloji Günlerine 10'ar bin TL maddi destek verilmesi de oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantıda, Destek Hizmetleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüklerinin geçmiş yıllarda yaptığı ihalelerin sona ermesi nedeniyle, yeni dönemde hizmetlerin hızlı ve nitelikli yapılabilmesi amacıyla gerçekleştireceği taşıt kiralama ihalelerine yönelik komisyon kararı da meclisten oybirliği ile geçti.

"Biz isterdik ki kasada 850 milyon TL borç değil alacağımız olsun"

Belediyeye ait 2 gayrimenkulün satışı için kendisine verilen yetkiye yönelik eleştirilere yanıt veren Sarıyıldız, "Birçok kez tekrar ettik ama yine söyleyelim. Amacımız, meclis üyesi arkadaşlarımızın iradesini hiçe sayan, 'oyçokluğu bizdedir, astığımız astık, kestiğimiz kestik' anlayışıyla hareket etmek değil. Tam tersi, birbirimizi ikna ve ortak aklı geliştirme çabasıdır. Burada bütün grupların fikirleri alındı, çözüm önerileri değerlendirildi. Bizler de bu konuyu ilk meclis toplantısında gündem getirmedik zaten. Bugün meclisimizin 5'inci toplantısı yapılıyor, aradan aylar geçti. Bu süre zarfında sanmayın ki elimiz boş oturduk. Bu borçların ödenmesi için yollar aradık, alacaklıların tatmini için başvurular yaptık. Ama gördük ki hangi taşı kaldırsak altından yüklü miktarda borç çıktı. Suni polemikler için uğraşmıyoruz. Bizim de böyle bir gündemimiz olmasın niyetindeyiz. Fakat meclis üyelerimiz, 'Yeni yönetim, Akdeniz Belediyesinin taşınmazlarını satmaya hevesliymiş gibi' bir anlayış içerisine girerse, biz de buna itiraz ederiz. Taşınmazların satışı hepimizi üzüyor. Fakat gelinen noktada 857 milyon liralık bir borçla yüzleşmek hepimiz için üzücü bir durum. Biz isterdik kasamızda 850 milyon TL'lik alacak kalemimiz olsun" dedi.

"Hemen yarın satış olmayacak, sadece yetki alındı"

Belediyenin başka taşınmazları da olduğunu belirten Sarıyıldız, şöyle konuştu; "Sanki belediyenin elinde başka hiçbir taşınmaz kalmıyormuş, tüm taşınmazlar satılıyormuş gibi bir algı oluşturmak doğru değil. Sadece 2 taşınmazın satışı gündeme gelmiştir, bunların da sadece yetkisi alınıyor. Hemen yarın bunlar satılmayacak. Bu süre zarfında meclis üyelerimizin, değerli Akdeniz halkının ve Mersin kamuoyunun bize sunacağı çözüm önerileri olursa elbette değerlendireceğiz. Biz de isteriz ki bu taşınmazlar, bizden sonra gelecek çocuklarımız ve gençlerimiz yararına farklı şekilde değerlendirilsin.

Ama bunun başka yolu yöntemi de yoksa bunun da ısrarı Akdeniz halkının hizmet almasının önünde bir engele dönüşmemeli."

Meclis üyelerinin konuya ilişkin öneri ve eleştirilerini açıklamasından sonra yapılan oylamada, 2 taşınmazın satışı ile ilgili olarak Başkan Hoşyar Sarıyıldız'a yetki verilmesini içeren komisyon kararı üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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