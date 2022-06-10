Akdeniz Belediye Meclisinden Gaziantep'e 'evet', Diyarbakır'a 'hayır'

Akdeniz Belediye Meclisi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile 'kardeş şehir' protokolü imzalanmasını oy birliğiyle kabul ederken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile aynı protokolün imzalanmasını kayyum atanması gerekçesiyle reddetti.

Akdeniz Belediye Meclisi haziran ayı ikinci birleşimi, Muhammet Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı.

Mecliste, Akdeniz Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında 'Kardeş Belediyecilik' anlaşması amacıyla protokol hazırlanması ve sözleşmeler imzalanması için Başkan Mustafa Gültak'a tam yetki verilmesiyle ilgili gündem maddesi görüşüldü. Komisyonlarda oy çokluğu ile reddedilen teklif, muhalefet meclis üyeleri tarafından; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanması gerekçe gösterilerek oy çokluğu ile reddedildi.

"Kayyum atama kararları, terörle mücadele yasalarına göre alınmıştır"

Akdeniz Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak kardeş şehir protokolünün reddedilmesine tepki gösteren Başkan Gültak sert konuştu. Gültak, "Bu devletin, terörle mücadele yasaları vardır. Terörle Mücadele Yasası; 'bir kişi teröre bulaştığı andan itibaren gözaltına alınır ve tutuklanır' diyor. Kayyum atamaları da keyfi değil, terörle mücadele yasasına istinaden alınmıştır. Evet, yasaların da dediği gibi hasta olursam meclisi başkanvekili yönetir, eğer vefat edersem meclisten birini başkan seçersiniz. Ama ben terör örgütüne müdahil olursam, o artık hukukun meselesi olur, İçişleri Bakanlığı da yetkilerini kullanır. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yasalarının üzerinde değildir. Herkes niçin olduğunu biliyor. Kayyumlar keyfi atanmamıştır. İstenilen bir durum değildir ama kimse Türkiye Cumhuriyeti ve yasalarından üstün değildir. Siz; dokunulmazlığınız var diye, araçlarınızla terörist taşıyın, getirin götürün; bomba taşıyın, bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterlerini asın, miting yapın, ondan sonra da devlet sussun. Yok öyle bir şey! Herkes cezasını çeker" ifadelerini kullandı.

Gaziantep ile 'kardeş şehir' ilişkisi kabul edildi

Öte yandan; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Akdeniz Belediyesi arasında imzalanacak 'kardeş şehir' anlaşmasıyla ilgili protokol hazırlama, sözleşmeler imzalama ve çeşitli konularda işbirlikleri yapma konusunda Gültak'a tam yetki verilmesi amacıyla ilgili komisyonlardan oy birliği ile gelen teklif, oylama sonucu meclis üyelerinin yine oy birliğiyle kabul edildi.

"Ek ödenek, Akdeniz'e hizmet için kullanılacak"

Toplantıda, belediyeye bağlı müdürlüklerin ek ödenek talepleri sonucu oluşan ve ek ödenek tablosunda belirtilen tutar kadar ödeneğin eklenmesiyle ilgili komisyonlarda oy birliği ile kabul edilen konu, meclis üyelerinin konu hakkındaki görüş ve önerilerini dile getirmesinden sonra oylanıp, yine oy birliği ile kabul edildi.

Kararın kabulü ve desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Gültak, "Burası bir kamu kuruluşu. Eğer bütçe denkliği olmazsa hizmetler de aksar veya durabilir. İdare ile meclis üyeleri arasında uzun ve yoğun bir maraton oldu. İdaremize, Mali Hizmetler müdürüne, çalışanlarına ve tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek, Akdeniz için hayırlı olmasını diliyorum. Bütçenin, Akdeniz'in kalkınması, hizmetlerin eksiksiz sunulması ve insanlarımızın yararına kullanılması noktasında harcanacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - MERSİN