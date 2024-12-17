Akıllı İşaret Sistemi Yeniden Düzenleniyor - Son Dakika
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Politika

Akıllı İşaret Sistemi Yeniden Düzenleniyor

RTÜK, Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi'ni geliştirerek zararlı içeriklere karşı koruma sağlayacak.

17.12.2024 11:17
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Deniz Güler, programların ne tür bir zararlı içerik taşıdığını ve hangi yaş grubu için önerildiğini belirten sembollerden oluşan Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi'nin yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi'nin televizyon yayınlarının içeriğiyle ilgili bilgilendirici bir sınıflandırma sistemi olduğunu belirtti.

Deniz Güler, "Akıllı işaretler"in, çocukları ve gençleri televizyon yayınlarının olası zararlı etkilerinden koruma sorumluluklarını yerine getirmelerinde, televizyon yayıncılarına yardımcı olmak üzere tasarlandığını bildirdi.

Sistemin konuyla ilgili bağımsız uzmanlar tarafından geliştirilmiş karma bir sistem olduğunu vurgulayan Güler, bu sistemin, "programın olası zararlı içeriği" ve "programın hangi yaş grubuna uygun olduğu" konularında bilgi verdiğini anlattı.

Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi ile ilgili yeni bir faaliyet üzerinde çalıştıklarını bildiren Güler, "TÜBİTAK ile ortak bir proje yapıyoruz. Bu proje kapsamında akıllı işaretleri revize edeceğiz." diye konuştu.

Güler, son 10 yılda akıllı işaretlerin yanlış uygulanmasına yönelik olarak medya hizmet sağlayıcılarına 42 yaptırım uygulandığını da aktardı.

Kaynak: AA

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