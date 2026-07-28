Başkan Albayrak CHP’nin AKM’deki üç ayrı siyasi program bedelinin ödenip ödenmediğini sordu - Son Dakika
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Başkan Albayrak CHP’nin AKM’deki üç ayrı siyasi program bedelinin ödenip ödenmediğini sordu

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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, eski CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve ekibinin Büyükşehir Belediyesi'ne ait AKM'de düzenlediği üç program için toplam 550 bin TL kira bedelinin ödenmediğini iddia ederek, Yalaz ve Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye sorular yöneltti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP'den ihraç edilmiş ve ekibiyle birlikte yeni bir siyasi oluşuma yönelmiş olan eski CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın görev döneminde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen üç ayrı siyasi program bedelinin ödenip ödenmediğini sordu.

Albayrak, yaptığı açıklamada, 19 Ekim 2025 tarihindeki il kongresi, 8 Mart 2026 tarihinde Özgür Özel'in de katıldığı program ve geçtiğimiz haftalarda düzenlenen grup toplantısının tamamının yerel organizasyonu ve ev sahipliğini, dönemin İl Başkanı Talat Yalaz ve ekibi tarafından yürüttüğünü belirtti. Büyükşehir Belediyesinin yayımladığı tarifelere göre AKM'nin kira bedeli 2025 yılında 150 bin TL, 2026 yılında ise program başına 200 bin TL olduğunu anlatan Albayrak, "Dolayısıyla söz konusu üç program için toplam 550 bin TL tahsil edilmesi gerekmektedir. Ancak edindiğimiz bilgilere göre bu bedellerin hiçbiri ödenmemiştir. Dahası, salonların tahsisine ilişkin önceden hazırlanmış herhangi bir talep yazısı, sözleşme veya protokol de bulunmamaktadır. Burada muhatabımız, programların organizasyonunu gerçekleştiren Talat Yalaz ve ekibi ile kamuya ait salonu tahsis eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve belediye yönetimidir. Talat Yalaz'a 'Bu üç program için Büyükşehir Belediyesine kim başvurmuştur? Salonların kira bedelleri ödenmiş midir? Ödendiyse faturaları ve ödeme makbuzlarını kamuoyuyla paylaşacak mısınız?' diye soruyoruz. Sayın Ayşe Ünlüce'ye de 'AKM, Talat Yalaz ve ekibine hangi yazılı talep, karar ve hukuki dayanakla tahsis edilmiştir? Toplam 550 bin TL tahakkuk ettirilmiş ve tahsil edilmiş midir? Edilmediyse bu bedel neden alınmamış, ücretsiz kullanım talimatını kim vermiştir?' diye soruyoruz. Talat Yalaz'ın bugün CHP'den ihraç edilmiş olması veya ekibiyle başka bir siyasi oluşuma yönelmesi, geçmişte gerçekleştirdikleri programlara ilişkin mali ve siyasi sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Partiler değişebilir, tabelalar değişebilir; Eskişehirlinin hakkı ortadan kalkmaz. Konuyu Büyükşehir Belediye Meclisine taşıyacak ve bütün sorularımıza resmi, yazılı cevap isteyeceğiz. Beklentimiz, ödeme yapıldıysa belgeleri açıklayın; yapılmadıysa 550 bin liralık kamu alacağının neden tahsil edilmediğinin hesabını Eskişehir halkına verin şeklindedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, 3. Sayfa, Politika, AK Parti, AKM, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Albayrak CHP’nin AKM’deki üç ayrı siyasi program bedelinin ödenip ödenmediğini sordu - Son Dakika

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