CHP seçim bürosuna gelen Ak Partili grup, 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı - Son Dakika
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Politika

CHP seçim bürosuna gelen Ak Partili grup, 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı

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İstanbul Kasımpaşa'da AKP'li bir grup, CHP'nin seçim ofisine girerek slogan attı. CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda gençlerin herkese açık olduklarını ve belediyeciliği herkese eşit yaklaşarak yapacaklarını belirtti.

11.03.2024 14:06  Güncelleme: 15:44
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İstanbul Kasımpaşa'da AK Partili bir grup CHP'nin seçim ofisine girerek, "Semtini satanı biz de satarız ve Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde sloganlar attı. CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Gençler bizim mahallemizin gençleri. Hangi görüşten olursa olsun kapımızın herkese açık olduğunu bilirler. Belediyeciliği de aynı ilkeyle, herkese eşit yaklaşarak yapacağımızı da bilirler." notunu düştü. Başkan adayı İnan'ın bu ılımlı yaklaşımı dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞDUĞU SEMT AYRI BİR ÖNEME SAHİP

31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kaldı. Adaylar sahada vatandaşla buluşarak dertlerini dinliyor ve projelerini anlatarak oy istiyor. Seçim yarışının kıyasıya sürdüğü noktalardan birisi de İstanbul Beyoğlu. Kasımpaşa semti ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğduğu semt olması nedeniyle kendisi ve destekçileri için özel bir öneme sahip.

Ak Partili bir grup, CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney'in seçim irtibat bürosuna ziyarette bulundu. Çıkışta ise Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı. Kameralara yansıyan o görüntüleri paylaşan CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"KAPIMIZIN HERKESE AÇIK OLDUĞUNU BİLİRLER"

Dün akşam saatlerinde Kasımpaşalı gençler ofisimizi ziyaret ettiler, çıkışta da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attılar. Daha önce de çayımızı içmişti arkadaşlar, bundan sonra da çok çay içeceğiz birlikte. Gençler bizim mahallemizin gençleri. Hangi görüşten olursa olsun kapımızın herkese açık olduğunu bilirler. Belediyeciliği de aynı ilkeyle, herkese eşit yaklaşarak yapacağımızı da bilirler. Bu mübarek Ramazan ayında istediğiniz zaman gelin, iftarda ya da sahurda sizi ağırlayalım sohbet edelim. Beyoğlu'nda komşuluk, huzur, kardeşlik de bize emanet.

CHP seçim bürosuna gelen Ak Partili grup, \'Recep Tayyip Erdoğan\' sloganları attı
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP seçim bürosuna gelen Ak Partili grup, 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı - Son Dakika

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