AKPM, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğini tavsiye etti

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğine davet edilmesini tavsiye eden raporu kabul etti.
Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen oturumda AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi Kosova Raportörü Dora Bakoyanni tarafından hazırlanan ve Kosova'nın ön koşulsuz olarak Avrupa Konseyi'ne tam üye olarak davet edilmesi gerektiğini ifade eden raporu oy çokluğuyla kabul edildi.
AKPM tarafından sosyal medyada yayınlanan açıklamada, Komitenin kararının ardından Kosova'nın üyeliği yönündeki bir sonraki adımın, 18 Nisan'da AKPM'de konuya ilişkin olarak gerçekleştirilecek oturum ve oylama olacağı duyuruldu. Sırbistan'ın AKPM Delegasyonu Şefi Biljana Pantic Pilja, AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi'nin 31 lehte, 4 aleyhte ve 1 çekimser oyla raporu kabul ettiğini duyurdu.
Kosova medyasında yer alan haberlere göre, Pilja, Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ temsilcilerinin karar aleyhinde oy kullandıklarını, Yunanistan temsilcisi Aleksis Çipras'ın ise çekimser oy kullandığını duyurdu. Komitedeki kararın Sırbistan'ın itirazlarına rağmen kabul edildiğine dikkat çeken Pilja, kararla birlikte uluslararası hukukun ihlal edildiğini savundu.
"Bu karar, Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne herhangi bir ek ön şart olmaksızın üye olmasını öngörmektedir"
Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Kresnik Ahmeti ise, AKPM Siyasi İşler Komitesi'nin kararını Kosova için bir başarı olarak değerlendirdi. Ahmeti, "Bu karar, Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne herhangi bir ek ön şart olmaksızın üye olmasını öngörmektedir. Kosova'nın üyelikten önce yerine getirmesi ve üstlenmesi gereken hiçbir yükümlülük bulunmuyor" dedi.
Yeni ön koşullar belirlenmesi yönündeki tüm tekliflerin komite üyelerinin çoğunluğu tarafından reddedildiğini vurgulayan Ahmeti, Kosova'nın bu yıl mayıs ayında üye olması gerektiğine dikkat çekti.
"Utanç verici"
Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğine kabul edilmesini tavsiye eden kararın bir skandal ve utanç verici olduğunu savundu. Dacic, kararın uluslararası hukuku ve Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ileri sürdü.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, tehdit etmişti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne kabul edilmesi halinde ülkesinin üyelikten çekileceği tehdidinde bulunmuştu. Vucic, Kosova'nın konseye kabul edilmesinin bölgenin jeopolitiğinde ciddi sonuçları olacağını savunmuştu.
Sırp lider, dün yaptığı açıklamada, ise Sırbistan'ı zor günlerin beklediğini söylemişti. Sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada Vucic, "Zor olacak, şimdiye kadar olan en zoru. Mücadele edeceğiz. Sırbistan kazanacak" dedi.
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