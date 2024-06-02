Aksaray Sağlık Belediye Başkanlığı Seçimini MHP Adayı Abdullah Tosun Kazandı - Son Dakika
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Politika

Aksaray Sağlık Belediye Başkanlığı Seçimini MHP Adayı Abdullah Tosun Kazandı

Aksaray Sağlık Belediye Başkanlığı Seçimini MHP Adayı Abdullah Tosun Kazandı

Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre, MHP adayı Abdullah Tosun 806 oy alarak belediye başkanı seçildi. AK Parti adayı Mehmet Yiğit ise 748 oy aldı. Seçimlerin yenilenmesine karar veren Yüksek Seçim Kurulu, Sağlık beldesindeki seçimlerde kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle AK Parti'nin itirazını kabul etmişti.

02.06.2024 21:01
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Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Abdullah Tosun kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sağlık'ta, kayıtlı 1799 seçmen okullardaki 8 sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra oyların sayımı gerçekleştirildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 806 oy alan MHP adayı Tosun belediye başkanı seçildi, AK Parti adayı Mehmet Yiğit ise 748 oy aldı.

Sağlık beldesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde, MHP adayı Abdullah Tosun 763, AK Parti adayı Mehmet Yiğit 762 oy almıştı.

Sağlık beldesinde AK Parti, 31 Mart'taki seçimlerde "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimin yenilenmesine karar vermişti.

Kaynak: AA

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