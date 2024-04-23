Akşehir Belediye Başkanı, 23 Nisan'da çocuklara koltuğunu devretti - Son Dakika
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Politika

Akşehir Belediye Başkanı, 23 Nisan'da çocuklara koltuğunu devretti

Akşehir Belediye Başkanı, 23 Nisan\'da çocuklara koltuğunu devretti

Konya'nın Akşehir ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsili olarak Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ada Türkoğlu, bir yıl boyunca Çocuk Meclisi Başkanı olarak Akşehir Belediye Başkanı A. Nuri Köksal'la birlikte görev yapacak.

23.04.2024 17:24  Güncelleme: 17:28
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Konya'nın Akşehir ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsili olarak Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ada Türkoğlu, bir yıl boyunca Çocuk Meclisi Başkanı olarak Akşehir Belediye Başkanı A. Nuri Köksal'la birlikte görev yapacak. Başkan Köksal, Akşehir ve Türkiye'de bir ilki başlattıklarını belirterek, çocukların ve gençlerin yönetimde söz sahibi olabilmesi için bunu bir gelenek haline getireceklerini kaydetti.

Geleneksel olarak her yıl yapılan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuklarına çocukların oturması programı çerçevesinde Akşehir Belediye Başkanı A. Nuri Köksal koltuğunu Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Ada Türkoğlu'na devretti. Başkan Köksal, bir ilki gerçekleştirerek makam koltuğuna oturan çocuğu bir yıl boyunca Çocuk Meclisi Başkanı olarak seçtiğini belirtip, küçük başkanla birlikte Akşehir'i yöneteceklerini ifade etti. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Köksal, "Akşehir'de bir gelenek başlatacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarında temsili belediye başkanı olan çocuğumuz bir sene sonraki bayramdaki temsili başkana kadar bu makamın sahibi olacak ve çocuk meclisinin de başkanı olacak. Bu nedenle biz Ada'yı böyle yarım saat, bir saat bu makamda oturtup sonra teşekkür edip okuluna göndermeyeceğiz. Ada bir yıl boyunca çocuk meclisimizin başkanı olacak, gelecek seneki 23 Nisan Bayramı'nda yeni seçilecek temsili başkana görevini teslim edecek. Devir teslim töreni yapacak, devir teslim yapana kadar da bir yıl boyunca bu görevde kalacak. Arkadaşları ya da çocuklarla ilgili eksiklikleri tespit edecek. En az ayda bir kendisi ile bir araya geleceğiz, iki başkan olarak sahayı gezeceğiz. Eksiklikleri göreceğiz ve onun gözüyle talimatlar verecek Ada. Ada'yla eş başkanlık yapacağız. 19 Mayıs'ta da bir abi ya da ablası gençleri temsilen eş başkanlık kurumuna katılabilir. Üç başkan yönetiriz Akşehir'i. Onlar bizim geleceğimiz" dedi.

Bu göreve getirilmenin kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirten Ada Türkoğlu da, "Bu görev benim için çok büyük sürpriz oldu. Bunu hiç beklemiyordum. Beni bu göreve layık gördüğünüz için size çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Makamdaki görüşmenin ardından küçük Ada ile birlikte belediye binasından çıkan Başkan Köksal kendi eliyle makam aracının kapısını açarak Ada'yı makam aracındaki başkanlık koltuğuna oturttu. Makam aracı ile birlikte Ada'nın öğrenim gördüğü okula giden Başkan Köksal, buradaki bahçede incelemelerde bulunup Ada'yla birlikte bahçe için yapılması gerekenlerle ilgili ilgili birim müdürlerine talimat verdi. - KONYA

Kaynak: İHA

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