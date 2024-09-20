Akşener aylar sonra görüntülendi! Son halini görenler "Ne olmuş sana?" demeden edemedi - Son Dakika
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Politika

Akşener aylar sonra görüntülendi! Son halini görenler "Ne olmuş sana?" demeden edemedi

Akşener aylar sonra görüntülendi! Son halini görenler "Ne olmuş sana?" demeden edemedi

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, görevini Müsavat Dervişoğlu'na devrettikten sonra gündemden uzaklaştı. Ancak, saç rengini sarıya boyatarak yeniden gündeme geldi. Akşener'in bu yeni görünümü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu değişimin, siyasetten uzaklaştığı dönemde kişisel bir değişim süreci olduğu yorumlandı.

20.09.2024 10:33
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İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini Müsavat Dervişoğlu'na devrettikten sonra sessizliğe bürünen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle gündeme gelmişti.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Bu görüşmenin ardından ortalarda görünmeyen Akşener, eşi Tuncer Akşener ve yakın ekibiyle birlikte Ankara Kuğulu Park'ta görüntülendi. Bir dönem sarıya boyattığı saçlarıyla adından söz ettiren Akşener'in bakımsız hali dikkatlerden kaçmadı. Akşener'in fotoğraflarını görenler "Ne olmuş sana?" demekten kendini alamadı.

İşte Meral Akşener'in son hali;

Akşener aylar sonra görüntülendi! Son halini görenler 'Ne olmuş sana?' demeden edemedi

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Son Dakika Politika Akşener aylar sonra görüntülendi! Son halini görenler 'Ne olmuş sana?' demeden edemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Güven Yaşar:
    boş geldi boş gitti 51 1 Yanıtla
  • Çuvaldız:
    gideceksin dedi, GİTTİ..! 43 1 Yanıtla
  • Ender seker:
    Dönek 34 1 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    eeee o zamanlar kuaförden çıkmıyordu normal 34 0 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    Siyasi tarihimizde yerini almıştır kendileri 17 8 Yanıtla
  • T. S.:
    Bence kalbi yüzüne yansımış bu arada dönüşümünüz sanki tamamlıyor gibi Atatürk’e de benzettim ?? 7 9 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya:
    A.k.p.katılması çok iyi olmuş bir gün herkes a.k.p.li.olacak daha bir kaç parti genel başkanları daha gelecek başta kılıçtaroglu muharem ince ümit özdağ babacan davut oğlu sıradalar 2 1 Yanıtla
  • Mustafa Akçay:
    Ne olmuş sana :) 1 0 Yanıtla
  • Önder null:
    tayibe hazirlaniyor 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz:
    Siyasetin tarihinde nasıl yer aldığını yıllar geçsede insanlar hatırlayacaktır 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Akşener aylar sonra görüntülendi! Son halini görenler "Ne olmuş sana?" demeden edemedi - Son Dakika
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