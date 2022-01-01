Üye Girişi
Akşener'den sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım: Bize güvenin, az kaldı - Son Dakika

Akşener'den sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım: Bize güvenin, az kaldı

01.01.2022 20:31
Akşener'den sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım: Bize güvenin, az kaldı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından 2021 yılında 59 ile yaptığı ziyaretlerden derlenen bir video paylaştı. Vatandaşların sorunlarıyla birlikte Akşener'in çözüm önerilerinin bulunduğu videoyu Akşener, "Bize inanın, bize güvenin. Az kaldı." notuyla paylaştı. Akşener'in kullandığı "AzKaldı" etiketi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından 2021 yılı içerisinde yurdun bir çok şehrine yaptığı ziyaretlerden derlenen bir video paylaştı. Videoda Akşener'in gerçekleştirdiği memleket ziyaretlerinde karşılaşılan vatandaş sorunlarından kesitler ve grup toplantılarında Akşener'in vatandaş sorunlarına yönelik ürettiği çözüm önerileri yer aldı.

"HİÇ MERAK ETMEYİN AZ KALDI…"

Video Akşener'in sesinden şu sözlerle son buldu: "2021 yılında 59 ilimize gittik. 115 bin kilometre yol yaptık. İl il, ilçe ilçe, memleketin dört bir yanında milletimizi dinledik. Meydanlardan çaresizlerin sesini duyurduk. Çözümsüz sanılan dertlerimize çözümler sunduk ve milletimizle omuz omuza geçirdiğimiz bir yılı daha geride bıraktık. 2022 yılında da daima milletimizin yanı başında durmaya, çaresizlerin yükselen sesi olmaya, memleketin başına bela edilen sorunlara çözümler üretmeye devam edeceğiz. Fakirlikte değil, zenginlikte eşitlenen, çaresizlikte değil, mutlulukta birleşen, dertlerle değil huzurla güçlenen, yasaklarla değil adaletle özgürleşen, korkularla değil umutla konuşan bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bize inanın, bize güvenin. Hiç merak etmeyin az kaldı."

"AZ KALDI" ETİKETİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Akşener'in bu paylaşımında kullandığı "AzKaldı" etiketi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturarak Türkiye sıralamasında 2. sıraya çıktı. Binlerce twitin atıldığı etikette Akşener'e çok sayıda destek geldi.

Akşener'den dikkat çeken paylaşım: Bize güvenin, az kaldı
Akşener'den dikkat çeken paylaşım: Bize güvenin, az kaldı
YORUMLAR
500

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener'den sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım: Bize güvenin, az kaldı - Son Dakika


Avusturya'da hekim destekli intihara izin veren yasa yürürlüğe girdi! 1 Ocak'tan itibaren kullanılacak Avusturya'da hekim destekli intihara izin veren yasa yürürlüğe girdi! 1 Ocak'tan itibaren kullanılacak         
20:05
Yılbaşı Tarkan'ın gecesi oldu! Megastar, iki ilki birden yaşadı Yılbaşı Tarkan'ın gecesi oldu! Megastar, iki ilki birden yaşadı         
19:13
Genç şarkıcı Miley Cyrus, elbisesi düşünce sahnede çıplak kaldı Genç şarkıcı Miley Cyrus, elbisesi düşünce sahnede çıplak kaldı         
16:35
Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın yeni imajı beğeni topladı Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın yeni imajı beğeni topladı         
16:16
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş         
14:35
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti         
12:07
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar         
09:59
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
09:58
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi         
00:35
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti         
00:04

Son Dakika Haberleri
20:31 Akşener'den sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım: Bize güvenin, az kaldı
20:05 Avusturya'da hekim destekli intihara izin veren yasa yürürlüğe girdi! 1 Ocak'tan itibaren kullanılacak
19:47 Üzerine duvar kaplaması düşen çocuk yaşamını yitirdi
19:46 Taksimetre güncellemesinde istenen fahiş ücret için bakanlık harekete geçti
19:27 Erdoğan, çay içtiği kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
19:22 Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi
18:50 Gaziantep'te ikinci pitbull vakası! Tartıştığı arkadaşı köpeği üzerine yolladı
18:22 Acun Ilıcalı, Hull City'yi aldığını resmen açıkladı! Kulübün sosyal medya hesabına takipçi yağdı
17:46 Galatasaray'ın Muslera'yla yollarını ayıracağı iddia edildi, tecrübeli kaleciden cevap gecikmedi
17:31 AK Parti'den yeni yıl zamlarıyla ilgili iki farklı açıklama! Birinci, "Zam geldiği gibi gider" dedi, Tayyar "Gelirleri artırma" çağrısı yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 20:37:32. #1.13#
SON DAKİKA: Akşener'den sosyal medyanın gündemine oturan paylaşım: Bize güvenin, az kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement