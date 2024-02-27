Akşener'den vatandaşın Yavaş ve İmamoğlu sorusuna tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Akşener'den vatandaşın Yavaş ve İmamoğlu sorusuna tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın ''Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?'' sorusuna sinirlenen Akşener, ''DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be'' yanıtını verdi.

27.02.2024 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Ankara Mamak'ta bir vatandaşla tartışma yaşadı. Vatandaşın "Siz Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?" sorusu sonrası başlayan diyalogda Akşener sinirlenerek "DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfür ediyorsunuz, hadi be!" dedi.

"SİZİN İÇİN Mİ PARTİ KURDUK BİZ?"

Akşener'e, başkentte yerel seçimle ilgili esnaf ziyareti yaparken bir vatandaşın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemediklerini sorması üzerine başlayan tartışma kısa süreli gerilime neden oldu.

"DEM'E TEŞEKKÜR EDİYORSUNUZ, BİZE KÜFREDİYORSUNUZ"

Vatandaşın sorusuna "Ayrı giriyoruz kardeşim. Oy vermeyin siz de. Mansur Bey'i seçtik. Niye bunu düzeltmedi o zaman? Cumhurbaşkanlığını niye seçtirmediniz? Bitti." ifadeleriyle yanıt veren Akşener, aynı vatandaşın "Niye döndünüz, yazık günah değil mi?" diye üstelemesi sonrasında "Sizin için mi parti kurduk biz? Niye yazık günah olsun?" dedi.

Soru üzerine sinirlendiği görülen Akşener'in "DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfür ediyorsunuz, hadi be!" diye vatandaşa gösterdiği tepki dikkat çekti.

Akşener\'den vatandaşın Yavaş ve İmamoğlu sorusuna tepki

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener'den vatandaşın Yavaş ve İmamoğlu sorusuna tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erol MARASLI: İyi partiyi destekleyen biri olarak genel başkanın vatandaşa karşı bu üslubu hiç hoşuma gitmedi 52 31 Yanıtla
  • imre Tökeli: taş taş 18 5 Yanıtla
  • Ahmet Aydın: Yazın yediğin hurmalar, gışın biryerlerini dırmalar. 2 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 18:31:10. #1.13#
SON DAKİKA: Akşener'den vatandaşın Yavaş ve İmamoğlu sorusuna tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement