Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia

Politika

"Anayasa Mahkemesi yaptığın her şeyi iptal etti, tam 270 sayfa"

İYİ Parti kurultayından sonra pek ortalarda görünmeyen Akşener, eski Başbakan Tansbu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller ile Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesine katıldı. Saç rengini değiştirdiği göze çarpan Akşener'le ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

DEVLET YÖNETİMİNDE GÖREV ALABİLİR

İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini bıraktığı gün İYİ Parti ile tüm ilişkisini kesen Akşener'in yeni dönemde devlet yönetiminde görev alabileceği konuşuluyor. Kulislerde iktidar kanadından Akşener'e "Yeni anayasa içerisinde yer alır mısınız?" teklifinin gittiği konuşuluyor.

SÜRECİ ESKİ ÖZAL KALEMİ YÖNETİYOR

Akşener'in de belli başlı şartlar sunduğu ve kabul edilmesi durumunda bu teklife "Evet" yanıtını vereceği öne sürüldü. Bu sürecin de Akşener'in eski özel kalemi Esma Bekar aracılığıyla yürütüldüğü iddia edildi.

İYİ PARTİ İLE ANILMAK İSTEMİYOR

Gelelim bu süreçle Akşener'in saçlarını sarıya boyatmasının alasına... Başkent kulislerinde Akşener'in saçını sarıya boyamasının nedeninin yeni bir siyasi yolculuğa çıkarken İYİ Parti ile anılmak istememesi olarak partililer tarafından yorumlandı. Hatırlanacağı üzere Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemde koyu kahverengi tonlarını, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nda ise bakır rengi saçları ile hafızalara kazındı.