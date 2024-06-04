Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia - Son Dakika
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Politika

Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia

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31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından koltuğunu bırakan eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, önceki gün Tansu Çiller'in eşinin cenazesinde görüntülendi. Saçlarını sarıya boyattığı görülen Akşener'in yeni bir siyasi yolculuğa çıkma hazırlığında olduğu öne sürüldü. Kulislerde iktidar kanadından Akşener'e "Devlet yönetiminde yer alır mısın?" teklifinin gittiği konuşuluyor.

04.06.2024 14:39
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İYİ Parti kurultayından sonra pek ortalarda görünmeyen Akşener, eski Başbakan Tansbu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller ile Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesine katıldı. Saç rengini değiştirdiği göze çarpan Akşener'le ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia

DEVLET YÖNETİMİNDE GÖREV ALABİLİR

İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini bıraktığı gün İYİ Parti ile tüm ilişkisini kesen Akşener'in yeni dönemde devlet yönetiminde görev alabileceği konuşuluyor. Kulislerde iktidar kanadından Akşener'e "Yeni anayasa içerisinde yer alır mısınız?" teklifinin gittiği konuşuluyor.

Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia

SÜRECİ ESKİ ÖZAL KALEMİ YÖNETİYOR

Akşener'in de belli başlı şartlar sunduğu ve kabul edilmesi durumunda bu teklife "Evet" yanıtını vereceği öne sürüldü. Bu sürecin de Akşener'in eski özel kalemi Esma Bekar aracılığıyla yürütüldüğü iddia edildi.

Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia

İYİ PARTİ İLE ANILMAK İSTEMİYOR

Gelelim bu süreçle Akşener'in saçlarını sarıya boyatmasının alasına... Başkent kulislerinde Akşener'in saçını sarıya boyamasının nedeninin yeni bir siyasi yolculuğa çıkarken İYİ Parti ile anılmak istememesi olarak partililer tarafından yorumlandı. Hatırlanacağı üzere Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemde koyu kahverengi tonlarını, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nda ise bakır rengi saçları ile hafızalara kazındı.

Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia

Meral Akşener, Tansu Çiller, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Sabri İnce: ..... Altın semer vursan yine Eş...tir 17 9 Yanıtla
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  • bedir arslan: ne kadar önemli haber kurduğu parti çok başarılıydı da yenisini kuracak 7 1 Yanıtla

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