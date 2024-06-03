Aksu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısında İsrail'in Filistin'e Saldırıları Kınandı - Son Dakika
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Politika

Aksu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısında İsrail'in Filistin'e Saldırıları Kınandı

Aksu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısında İsrail\'in Filistin\'e Saldırıları Kınandı

Aksu Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında, tüm partiler tarafından hazırlanan ortak bildiri metni ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı. Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Filistin'de yaşananların insanlık meselesi olduğunu vurguladı.

03.06.2024 16:49  Güncelleme: 16:51
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Antalya'da Aksu Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı İsa Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Aksu Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında mecliste grubu bulunan tüm partiler tarafından hazırlanan ortak bildiri metni ile İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırıları kınandı. Uluslararası hukuku hiçe sayarak, sivilleri hedef alan İsrail'in son Refah saldırılarında katliam yaptığı belirtilen ortak bildiri metninde, Filistin de yaşananların bir din, bir ırk ve bir bölge meselesi değil, insanlık meselesi olduğu vurgulandı.

Belediye Başkanı İsa Yıldırım ortak bildiri metninin mecliste okunmasının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Filistin'de yaşananlar içimizi sızlatan bir vaka. Bugün Filistin'in başına gelenler bizimde başımıza gelebilir. İsrail'de vicdan diye bir şey yok. Bugün İsrail; çocukmuş, kadınmış, ihtiyarmış demeden, acımadan tüm canlıları katleden bir vahşi ırk, bir devlet haline gelmiştir. Bu yüzden hepimizin üzerine düşen görevler var. Bu görevler nelerdir? Türk Milleti asla kendi arasında etnik köken, din gibi ayrımcılıklara kapılmamalı ve birbirine düşman olmamalıdır. Bunun iki yolu var. Birincisi birbirimizi seveceğiz. İkinci ise devletimiz için varımızı yoğumuzu harcayacağız, devlet malına sahip çıkacağız ve hep birlikte çok çalışacağız" dedi.

Mecliste ortak bildiri metninin okunmasının ardından grup sözcüleri önemli gün ve haftalara değindi. İlgili gündem maddelerinin komisyonlara havale edildiği meclis toplantısında, komisyonlardan gelen gündem maddeleri ise kabul edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aksu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısında İsrail'in Filistin'e Saldırıları Kınandı - Son Dakika

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