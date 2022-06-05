Akyamaç Köyü'nde Köy Muhtarı ve eski Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen'in vefat etmesinin ardından köyde ara seçime gidildi. Köy halkı 4 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için sabah saatlerinde sandığa gitti. 2 sandıkta toplamda 652 seçmen oy kullanacak. Köy Muhtarı Ekrem Çelen'in oğlu Ersan Çelen'in yanı sıra, Çetin çelen, Arslan Çelen ve Engin Makaracı isimli muhtar adayları oldu. Seçimler akşam saat 17.00'ye kadar sürecek ve ardından sandığın açılmasıyla birlikte köyün yeni muhtarı belli olacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Akyamaç Köyü yeni muhtarını seçiyor - Son Dakika

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