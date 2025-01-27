Alanya Belediye Başkanı Özçelik'ten Bademağacı Mahallesi'nde Halk Buluşması - Son Dakika
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Politika

Alanya Belediye Başkanı Özçelik'ten Bademağacı Mahallesi'nde Halk Buluşması

Alanya Belediye Başkanı Özçelik\'ten Bademağacı Mahallesi\'nde Halk Buluşması

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Bademağacı Mahalle Muhtarlığı'nın düzenlediği halk buluşmasında mahallenin ihtiyaçlarına dair açıklamalarda bulundu ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

27.01.2025 11:57  Güncelleme: 12:04
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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Bademağacı Mahalle Muhtarlığı ev sahipliğinde düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Başkan Özçelik, mahallenin tüm ihtiyaçlarını bildiklerini belirterek, yol, cami ve sosyal tesis çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı müjdesini verdi.

Bademağacı Mahalle Muhtarı Hidayet Tufan tarafından düzenlenen ve mahalle sakinlerinin bir araya geldiği halk buluşması programı gerçekleştirildi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği programda konuşan ve Miraç Kandili'ni kutlayan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Öncelikle bugünki buluşmada emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Cennet Alanya'mızın böyle güzel bir köşesinde yaşamak bir ayrıcalıktır. Muhtarımızla mahallemizin eksikleri konusunda görüştük. Caminin tepesini bitirelim dedi ve oraya bakacağız. Yollarla ilgili görüştük ve beton desteği vereceğimizi söyledim. Şu an bulunduğumuz alanda büyük bir sosyal tesis hayata geçirilecek. Buranın da temelini attık ve ekiplerimiz uzun bir süre çalışmalarını yaptılar. İnşallah gerisini hep birlikte getireceğiz. Bu memleket hepimizin. Sevgi, kardeşlik ve barış içinde yaşamamız lazım. Hepimiz bir aileyiz. El birliği içerisinde hizmetlerimizi yapacağız" dedi. Mahalle Muhtarı Hidayet Tufan da Başkan Özçelik ve ekibine teşekkür etti. Konuşmaların ardından vatandaşlarla bir araya gelerek, isteklerini dinleyen Özçelik, bölgede devam eden çalışmalar ile yeni yapılacak proje alanlarında incelmelerde bulundu.

Etkinliğe, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ve Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyeleri, bölge muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Alanya Belediye Başkanı Özçelik'ten Bademağacı Mahallesi'nde Halk Buluşması - Son Dakika

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