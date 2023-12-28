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Alaşehir Belediye Başkanı Kadın Muhtar Adaylarıyla Buluştu - Son Dakika
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Alaşehir Belediye Başkanı Kadın Muhtar Adaylarıyla Buluştu

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ilçedeki kadın muhtar adaylarıyla bir araya gelerek, desteklerini ifade etti. Toplantıda, Türkiye'deki kadın muhtar aday oranının artırılması hedefi de konuşuldu.

Alaşehir Belediye Başkanı Kadın Muhtar Adaylarıyla Buluştu
28.12.2023 - 10:05,  Güncelleme: 10:13
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Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ilçedeki kadın muhtar adayları ile bir araya gelerek, her konuda yanlarında olduğunu söyledi.

Alaşehir'de Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlileri kapsamında ilçedeki kadın muhtar adayları "Ege Kadın Buluşması" toplantısında bir araya geldi. Toplantıya, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı. Toplantının açılışında konuşan Ege Kadın Buluşması İzmir Sekreteri Şengül Baysak, Türkiye'de 50 bin 498 muhtarın olduğunu ancak bunun sadece bin 134'ünün kadın olduğunu söyledi. 100 muhtardan sadece 2'sinin kadın olduğunu belirten Baysak, "İzmir'de bin 293 muhtarlık var. Bunun sadece 123'ü kadın. Büyükşehir Belediye Başkanı kadın olan Aydın'da 671 muhtar var, 14 tanesi kadın. İzmir'de 123 kadın muhtar var. Bu yıl 237 tane aday çıkardık. Bu müthiş bir olay. Dolayısıyla biz bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Manisa'da bin 89 tane muhtar var, bunun sadece 25'i kadın. Türkiye'de kadın muhtar aday oranını yüzde 2'den yüzde 10'a çıkarmayı hedefledik. Bunun için elimizden gelen her türlü çabayı harcayacağız" dedi.

Toplantıya kadınlara çalışmalarında başarı dilemek için katılıp kısa bir konuşma yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "87 tane mahallemiz var ve ne yazık ki kadın muhtarımız yok. Bugün 10 kadın muhtar adayımız cesaret gösterip aday olduklarını açıkladılar. İnanıyorum ki kadın muhtarımız da olacak. 31 tane belediye meclis üyemiz var, sadece 4 tanesi kadın, eşitlikten bahsediyoruz, eşit değiliz. Biz istiyoruz kadınların evden dışarıya çıkarak, yetenek ve becerilerinizi sergileyin. Savaş yıllarında kadın erkek hep birlikte çalışmışız kurtuluş Savaşı'nı kazanmışız, sonrasında kadının adı yok. Ata'mız buna izin vermedi. Medeni kanunla kadına seçme ve seçilme hakkını verdi. Kadının mahkemede şahitliği kabul ediliyorsa, mirastan eşit haklar alıyorsa, tek eşlilik varsa, 'boş ol' deyince, parasız pulsuz kapının önüne bırakılamıyorsa bunların hepsi Cumhuriyet sayesinde olmuştur. Kadınlara sesleniyorum, sizi yolunuzdan durdurmaya çalışacaklardır. Sakın bunlar sizi yıldırmasın, çünkü Ata'mızın emanetine sahip çıkmak istiyorsanız, Cumhuriyet kadını olmak istiyorsanız ve yaşanılabilir bir Türkiye sahibi olmayı istiyorsanız o hayalin peşinden koşmak sizin göreviniz. Ata'mız o görevi size verdi. Alaşehir'de şu anda 10 tane kadın muhtar adayımız var. Sizleri gösterdiğiniz o cesaretten dolayı kutluyorum. Yolunuzdan döndürmek isteyen olursa, 'Benim arkamda Ahmet başkan var' dersiniz. Benim ve muhtarın partisi yoktur. Çünkü her partiden oy alabiliriz. Görev başında yakamıza Atatürk ve Türk bayrağı rozetini takarız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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