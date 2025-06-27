Albayrak\'tan Belarus Bağımsızlık Günü Mesajı

AK Parti İl Başkanı ve Belarus Cumhuriyeti Eskişehir Fahri Konsolosu Gürhan Albayrak, Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katılım sağladı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, resepsiyon Belarus Ankara Büyükelçisi Anatoli Glaz ve Savunma Ataşesi Yarbay Uladzimir Petruchenia'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve diplomatik bağların yerel düzeyde de güçlü bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Belarus ile Türkiye arasında gelişen ekonomik, kültürel ve diplomatik iş birliği her geçen yıl daha da derinleştiğini vurgulayan Albayrak, "Eskişehir olarak biz de bu bağın güçlenmesine katkı sunmaktan onur duyuyoruz. Böylesi önemli bir günde Belarus halkının yanında olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Türkiye ve Belarus arasındaki bağ, sadece başkentlerde değil şehirler düzeyinde de güçleniyor. Eskişehir, bu dostluğun adeta Anadolu'daki temsilcisi konumunda. Belarus Cumhuriyeti'nin Bağımsızlı Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.