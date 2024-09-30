Ali Babacan'a rakip çıktı! "Anketlerde yüzde 0,35'e düştük" sözleriyle adaylığını resmen açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ali Babacan'a rakip çıktı! "Anketlerde yüzde 0,35'e düştük" sözleriyle adaylığını resmen açıkladı

Ali Babacan\'a rakip çıktı! "Anketlerde yüzde 0,35\'e düştük" sözleriyle adaylığını resmen açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a güvenin zamanla sarsıldığını ve bu durumun teşkilatlarda büyük istifalara yol açtığını belirten avukat Salih Efe, partiyi yeniden ayağa kaldırmak için başkan adayı olduğunu resmen duyurdu. Efe "Partimiz dört yıl önce yüzde 12 ile kurulmuştu, anketlerde yüzde 9-10 oranında destek gördük. Ancak bugün yüzde 0,35'e düşmüş durumdayız. Koca Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece bir ilçe ve bir beldemiz kaldı" ifadelerini kullandı.

30.09.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkan Adayı Avukat Salih Efe, partisinde yaşanan güven krizi ve liderlik sorunlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Efe, özellikle Ali Babacan'a olan güveninin zamanla sarsıldığını ve bu durumun parti teşkilatlarında da büyük istifalara yol açtığını söyledi.

"YANLIŞLARA DUR DEMESİNİ BEKLEDİM"

Avukat Salih Efe, parti içinde yaşanan krizlere sessiz kalınmasının kendisini genel başkanlık yarışına ittiğini vurguladı. "Başka bir genel başkan adayının çıkmasını bekliyordum. Yanlışlara dur demesini bekledim. Ancak herkes izliyordu. Daha tecrübeli birisi çıksaydı belki ben aday olmazdım ama kimse adım atmadı" diyen Efe, uluslararası hukuk alanındaki tecrübesiyle bu yanlışlara karşı duracağını belirtti. Efe, biat kültürüne karşı olduğunu da açıkça ifade ederek, "Ben sadece Allah'a biat ederim. Yanlış yanlıştır, buna dur demek gerekir" dedi.

Ali Babacan'a rakip çıktı! 'Anketlerde yüzde 0,35'e düştük' sözleriyle adaylığını resmen açıkladı
DEVA Partisi Genel Başkan Adayı Avukat Salih Efe.

"BİRÇOK KURUCU ÜYE, İL VE İLÇE BAŞKANLARI İSTİFA ETTİ"

Avukat Salih Efe, parti içinde çoğulculuk ve demokratik değerlerin yeterince uygulanmadığına dikkat çekti. Çoğulculuğun çok önemli bir kavram olduğunu ifade eden Efe, farklı seslerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. "Biz DEVA Partisi olarak demokrasiyi, eşitliği ve adaleti savunuyoruz. Programımızda bunlar yazılı olsa da, parti içinde buna imkan tanınmıyor" dedi. Parti içinde fikirlerin özgürce ifade edilmesi gerektiğini savunan Efe, DEVA Partisi'nde farklı seslere tahammül edilemediğini söyledi. "Bu büyük bir yanlışlık," diyen Efe, son yıllarda partide birçok kurucu üye, il ve ilçe başkanlarının istifa ettiğine dikkat çekti.

"PARTİYİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN ADAY OLDUM"

Efe, DEVA Partisi'nin kuruluşundaki yüksek potansiyelinin hızla eridiğini ifade etti. "Partimiz dört yıl önce yüzde 12 ile kurulmuştu, anketlerde yüzde 9-10 oranında destek gördük. Ancak bugün yüzde 0,35'e düşmüş durumdayız. Koca Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece bir ilçe ve bir beldemiz kaldı" diyen Efe, bu durumu DEVA Partisi içindeki liderlik ve yönetim zafiyeti olarak değerlendirdi. Salih Efe, DEVA Partisi'nde liderlik anlayışını değiştirmek ve partiyi yeniden ayağa kaldırmak için genel başkanlığa aday olduğunu belirtti. Efe, "Halkımızın güvenini kazanmak ve partimizi yeniden güçlü bir noktaya taşımak için buradayım. Partinin çoğulculuk ve demokratik yapısını güçlendirmek, farklı seslere imkan tanımak, yanlışları düzeltmek için adayım" ifadelerini kullandı.

SALİH EFE KİMDİR?

1972 Diyarbakır doğumlu olan Av. Salih Efe, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Diyarbakır da tamamladıktan sonra 1989 -93 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimini tamamladı. 1994 yılında İngiltere de İngilizce eğitimini tamamladıktan sonra 1995-98 yılları arasında Kanada, Montreal'da bulunan Concordia Üniversitesi Siyaset Bilimleri bölümünü derece ile bitirdi. 2005-2007 yılları arasında Atılım Üniversitesi'nde Avrupa Birliği mastırını tamamladı. 2009-2011 yılları arasında Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, halen tez aşamasında olan uluslararası ilişkiler ve güvenlik doktora programını sağlık nedenleriyle bırakmak zorunda kaldı. 2001- 2002 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye masasında görevli uzman hukukçu olarak çalıştı. 2003- 2004 yılları arasında ise iltica hukuku alanında uzman hukukçu olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Ofisinde görev yaptı. Sonra Avrupa Birliğinin devlet ile gerçekleştirdiği çeşitli uyum projelerinde çalıştı. DEVA Partisi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu ve çeşitli komisyonlarda görev aldı. Halen uluslararası hukuk, AİHM, Anayasa Mahkemesi, insan hakları, mülteciler hukuku ve İnterpol hukuku alanında çalışmalar yürütüyor.

Türkiye Cumhuriyeti, Deva Partisi, Deva Partisi, Ali Babacan, Salih Efe, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Babacan'a rakip çıktı! 'Anketlerde yüzde 0,35'e düştük' sözleriyle adaylığını resmen açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Emir Kozcu:
    Yüzde 12 yi kim kaybetti de siz buldunuz partiyi kurmak için:))) komik insan bunlar yaa 60 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    boş işler bunlar kapatın gitsin 51 3 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Hiç solun bölündüğünü gördünüzmü.nedense bölünme, fitne fesat sağ partilerde oluyor, bir birine çelme takma.tıpkı islam ülkeleri gibi düşman kardeşler.avrupa ve hiristiyan aleminde bölünme varmı.güçlü olmak için birleşmek gerek.bir din prf.vardı. Entel olmak için sola geçti.sonu herkesin bildiği gibi. 23 20 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    12 yi , poligon da görürüsün . Partiniz de değil . 36 1 Yanıtla
  • RagnarLothbrok:
    %12 mi ???????? Hahahahahha... hiç komik değil. gülmedim yanlış anlamayın. dev aynalarını bırakın siyasetçiler halkın alım gücü kalmadı, siyasetiniz kirli ve çıkarlarla dolu. 25 2 Yanıtla
  • Resul Alsan:
    hain için çok bile 15 1 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz:
    5 bile çok meyinize parti sizin tebela partileri fitnr sonu dahada btr olun 13 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bu gibilerin parti kurması vatana millete hizmet düşüncesi filan olduğunu zannetmeyin sadece kendilerine bir gelir kapısıdır çalışmadan yeme kapısıdır bunların devlet millet diye bir dertleri yok 12 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bir de. eksiktin Dayiogli 10 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    bir yerinden element uydurma!! yüzde 12 diyor yaa 8 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:25 Herkes bunu tartışıyor İşte Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyon Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon
21:49 Dünya medyası art arda son dakika geçiyor Tanklar Lübnan’a girdi Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:22 Serhat Akın’a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Serhat Akın'a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
11:17 Ali Babacan’a rakip çıktı “Anketlerde yüzde 0,35’e düştük“ sözleriyle adaylığını resmen açıkladı Ali Babacan'a rakip çıktı! "Anketlerde yüzde 0,35'e düştük" sözleriyle adaylığını resmen açıkladı
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:19 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar Oto tamircisini linç etmek istediler 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Oto tamircisini linç etmek istediler
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 22:46:09. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Babacan'a rakip çıktı! "Anketlerde yüzde 0,35'e düştük" sözleriyle adaylığını resmen açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement