Ali Babacan: AK Parti ve MHP muhalefete düşünce, parlamenter sistemi destekleyecek! - Son Dakika
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Ali Babacan: AK Parti ve MHP muhalefete düşünce, parlamenter sistemi destekleyecek!

24.03.2022 11:04
Ali Babacan: AK Parti ve MHP muhalefete düşünce, parlamenter sistemi destekleyecek!

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, AK Parti ve MHP'nin seçim kanunu teklifinde kendi tuzaklarına düşeceklerini belirterek, "Muhalefete düştükleri an parlamenter sistemi destekleyecekler" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Flash TV'de Orhan Uğuroğlu'nun sunduğu Serbest Bölge programında gündemi değerlendirdi.

AKP ve MHP'li milletvekilleri tarafından hazırlanan seçim kanunu teklifini, 'tuzak' olarak nitelendiren Babacan "Seçim günü geldiğinde kimin az oy alacağını, kimin çok oy alacağını halk belirleyecek. Önce MHP arkasından da AK Parti, şu anda hazırlamış oldukları tuzağa kendileri düşecek. 2018 seçim sonucuna göre bilgisayarda bir simülasyon yapıp 'Kural farklı olsaydı' şu kadar fazla vekil çıkartacaktık, kuralı değiştirelim' çabası beyhude" dedi.

"İKTİDAR PARTİSİ YANINA ORTAK ALMADAN SEÇİM KAZANAMIYOR"

Babacan, "Sayın Erdoğan 'Yuvarlak masadan bir şey çıkmaz' demiyor muydu? Çıktı işte. Biz çıkarttık" diyerek şöyle konuştu:

Ali Babacan: AK Parti ve MHP muhalefete düşünce, parlamenter sistemi destekleyecek!

"Kendileri Şubat 2021'de 'yeni anayasa' diyorlardı. Sayın Bahçeli 'Yeni anayasayı yazmaya başladık' diyordu. Topu topu iki partisiniz. Bitirin haydi, ortaya bir şey koyun. Biz sapasağlam parlamenter sistemi, altı partili mutabakatla ortaya koyduk. Muhalefete düştükleri an bunu destekleyecekler. Cumhurbaşkanı seçimi için yüzde 50+1 gerekiyor. Anayasayı değiştirmek için en az 360 milletvekili şart. İktidar partisi bile yanına ortak almadan seçim kazanamıyor. Mevcut sistem partileri iş birliğine zorluyor. Seçimi kazanacaksak, partiler arası iş birliğini ülkemizin geleceği için şart görüyoruz."

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"DAR PARTİ ÇIKARLARINI BİR KENARA KOYMAK LAZIM"

"Uzlaşmama niyetiyle oturduğunuz masadan uzlaşarak kalkmanız mümkün değil. Her partinin, her genel başkanın kendi hedefleri olabilir ama büyük hedef Türkiye olmalı. Seçimlerde Türkiye'de çok köklü bir değişikliğin olması gerekiyor. Aksi halde yol kazası olursa kötüye gidiş çok hızlanır. Ekonomik, sosyal sonuçları çok ağır olur. Ülke bunu kaldıramaz. Dar parti çıkarı, dar şahsi siyasi çıkarları bir kenara koyup, 'Bu ülke meselesi' diye hep beraber sarılmak lazım."

"GEÇİŞ SÜRECİNİN YOL HARİTASI İÇİN GÖREVLENDİRMELER YAPILDI"

"Geçiş sürecinin yol haritası için altı parti de görevlendirmeleri yaptı. Temel ilke ve değerleri aynı arkadaşlarımız çalışacak. Geçiş sürecinin yol haritasında neler olacak? Orada gündem başlıkları neler? Bunları netleştirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki pazar günkü toplantımız ve ondan sonraki süreçte öncelikle gündemi netleştirmemiz gerekiyor. Çalışma başlıklarını kesinleştirip, görevlendirdiğimiz arkadaşlara bir çerçeve vermemiz gerekiyor."

"HANİ ERDOĞAN FAİZE DÜŞMANDI"

"Hazine'nin borçlanma faizi eylül ayında yüzde 17, bugün yüzde 28. Yani Merkez Bankası'nın bankalara borç verirken aldığı faizi beş puan indirdiği dönemde Hazine'nin borç alırken verdiği faiz tam 11 puan artıyor. Kredi faizlerinde durum aynı. 23 Aralık'ta 100 liralık kur korumalı mevduat hesabı açana bugün 27 liralık faiz ödendi. Yıllık bileşik faizi yüzde 163'e geliyor. Hani Sayın Erdoğan faize düşmandı? Bu 27 puanın 4 puanını bankalar, geri kalanını Hazine ödüyor."

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Son Dakika Politika Ali Babacan: AK Parti ve MHP muhalefete düşünce, parlamenter sistemi destekleyecek! - Son Dakika


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