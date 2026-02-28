Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

Ali Babacan\'dan İran\'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı
28.02.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail'in başlattığı ve ABD'nin de katıldığı İran operasyonun uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek sert tepki gösterdi. Babacan, saldırıları kınadığını ifade ederek Türkiye'nin hem diplomatik girişimlerde bulunması hem de olası ekonomik ve insani risklere karşı hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail'in başlattığı ve ABD'nin de katıldığı İran'a yönelik askeri operasyona sert tepki gösterdi. Uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerinin açıkça ihlal edildiğini belirten Babacan, Türkiye'nin bölgesel risklere karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik operasyonunu "önleyici savaş" gerekçesiyle meşrulaştırma çabasının uluslararası hukukta karşılığı olmadığını ifade etti.

"Müzakere süreçleri devam ederken başvurulan bu saldırganlık, bölgesel istikrar için büyük bir tehlike oluşturmuştur" diyen Babacan, askeri müdahalenin diplomatik zemini ortadan kaldırdığına dikkat çekti.

"DIŞ MÜDAHALE KAOSU DERİNLEŞTİRİR"

Geçmiş tecrübelerin, dış müdahalelerle demokrasi inşa edilemeyeceğini gösterdiğini belirten Babacan, bu tür girişimlerin yalnızca kaosu ve insani trajedileri büyüttüğünü söyledi.

Bölge ülkelerinin ağır bedeller ödediğini hatırlatan Babacan, askeri operasyonların yeni çatışma alanları doğurabileceği uyarısında bulundu.

TÜRKİYE İÇİN GÖÇ RİSKİ UYARISI

İran'ın yönetim merkezleri ve altyapısının hedef alınmasının Türkiye açısından doğrudan ekonomik riskler barındırdığını ifade eden Babacan, olası yeni göç dalgalarına da dikkat çekti.

Hürmüz Boğazı üzerinden geçen enerji hatlarının tehdit edilmesinin dünya ekonomisini sarsabileceğini belirten Babacan, küresel enerji piyasalarında dalgalanma riskine işaret etti.

"TÜRKİYE AKTİF VE HAZIRLIKLI OLMALI"

Babacan açıklamasında, "İran'a karşı başlatılan bu saldırıları kınıyorum" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin diplomasi kanallarını canlandırma konusunda aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

"Bölgeyi ateşe atacak, daha fazla masum insanın ölümüne sebebiyet verecek hesaplara karşı; bizim yerimiz diplomasi masasının, sağduyunun ve uluslararası hukukun yanıdır" diyen Babacan, Ankara'nın olası kriz senaryolarına karşı hazırlıklı olması çağrısında bulundu.

Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Türkiye, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı - Son Dakika

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Almanya’da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest

18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85’e yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85'e yükseldi
18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
16:57
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 18:45:32. #7.13#
SON DAKİKA: Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.