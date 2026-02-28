Ali Babacan\'dan İran\'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail'in başlattığı ve ABD'nin de katıldığı İran'a yönelik askeri operasyona sert tepki gösterdi. Uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerinin açıkça ihlal edildiğini belirten Babacan, Türkiye'nin bölgesel risklere karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik operasyonunu "önleyici savaş" gerekçesiyle meşrulaştırma çabasının uluslararası hukukta karşılığı olmadığını ifade etti.

"Müzakere süreçleri devam ederken başvurulan bu saldırganlık, bölgesel istikrar için büyük bir tehlike oluşturmuştur" diyen Babacan, askeri müdahalenin diplomatik zemini ortadan kaldırdığına dikkat çekti.

"DIŞ MÜDAHALE KAOSU DERİNLEŞTİRİR"

Geçmiş tecrübelerin, dış müdahalelerle demokrasi inşa edilemeyeceğini gösterdiğini belirten Babacan, bu tür girişimlerin yalnızca kaosu ve insani trajedileri büyüttüğünü söyledi.

Bölge ülkelerinin ağır bedeller ödediğini hatırlatan Babacan, askeri operasyonların yeni çatışma alanları doğurabileceği uyarısında bulundu.

TÜRKİYE İÇİN GÖÇ RİSKİ UYARISI

İran'ın yönetim merkezleri ve altyapısının hedef alınmasının Türkiye açısından doğrudan ekonomik riskler barındırdığını ifade eden Babacan, olası yeni göç dalgalarına da dikkat çekti.

Hürmüz Boğazı üzerinden geçen enerji hatlarının tehdit edilmesinin dünya ekonomisini sarsabileceğini belirten Babacan, küresel enerji piyasalarında dalgalanma riskine işaret etti.

"TÜRKİYE AKTİF VE HAZIRLIKLI OLMALI"

Babacan açıklamasında, "İran'a karşı başlatılan bu saldırıları kınıyorum" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin diplomasi kanallarını canlandırma konusunda aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

"Bölgeyi ateşe atacak, daha fazla masum insanın ölümüne sebebiyet verecek hesaplara karşı; bizim yerimiz diplomasi masasının, sağduyunun ve uluslararası hukukun yanıdır" diyen Babacan, Ankara'nın olası kriz senaryolarına karşı hazırlıklı olması çağrısında bulundu.