DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Ramazan Bayramı Mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Babacan, mesajında bayramın çocukların hayallerini gerçekleştirdiği, neşeyle bayramlaşılan günler olmasını temenni etti ve dünyada barış ve huzurun sağlanması için dualarını iletti.

10.04.2024 14:21  Güncelleme: 14:22
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Babacan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. Bayram, çocuklarımızın hayalindeki harçlığı alabildiği, geniş sofralarda neşeyle bayramlaşılan günlere vesile olsun. Ayrıca buruk girdiğimiz bu bayramın, başta Gazze olmak üzere tüm dünyada barış ve huzur için vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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