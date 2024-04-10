DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Babacan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. Bayram, çocuklarımızın hayalindeki harçlığı alabildiği, geniş sofralarda neşeyle bayramlaşılan günlere vesile olsun. Ayrıca buruk girdiğimiz bu bayramın, başta Gazze olmak üzere tüm dünyada barış ve huzur için vesile olmasını temenni ediyorum."
Son Dakika › Politika › DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
Isparta Valiliği tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programına yoğun katılım gerçekleşti. Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada Isparta'daki birlik ve beraberliğin gücünü vurgulayarak tüm Ispartalı vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise bayramın güzelliğinin paylaşmak ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak olduğunu belirtti.
Türkiye, İsrail ile ticaret kısıtlamaları getirerek dünya basınında yankı buldu. İsrail'in Türkiye'ye karşı misilleme tehdidi aldığı belirtiliyor. Ticaret Bakanı, Türkiye'nin İsrail'e ticaret ambargosu koyan ilk ülke olduğunu açıkladı. İsrail'in Türkiye'ye yönelik giyim ve elektronik ürünler sektörüne darbe vurması bekleniyor. Jet yakıtı satışı iddiaları ise yalanlandı.
Elazığ il protokolü, Ramazan Bayramı çerçevesinde Gazi Huzurevi sakinlerini unutmadı. Vali, milletvekili, belediye başkanı ve siyasi parti temsilcileri huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personeli, seçim sonrası itiraz sürecini takip eden basın mensuplarının bayramını kutlayarak, kolonya ve bayram şekeri ikram etti. YSK'daki seçim sonrası mesaisi, itirazları kabul etmek ve kabul edilen itirazları değerlendirmek üzere bayramda da sürüyor.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan ve vatandaşlarla sohbet edip bayramlaşan Başkan Önal, Bayraklı'nın çınarlarını da unutmadı. Önal, Şehit Asteğmen Adem Dertsiz Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı. Ayrıca, Şehit Uygar Yalçınkaya'nın ailesini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Uşak Valisi Turan Ergün'ün konuşmasıyla başlayan bayramlaşma programında, vatandaşlara sağlık ve huzur içinde bir bayram diledi. Programa AK Parti ve CHP milletvekilleri, belediye başkanı, il jandarma komutanı, kaymakamlar, üniversite rektör yardımcısı ve diğer kurum müdürleri katıldı.
AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Milletvekilleri ve belediye başkanı, halkın güvenini boşa çıkarmayacaklarını ve şehre hizmetkar olacaklarını belirtti. Partililer bayramlaşmanın ardından bir araya geldi.
Ceyhan Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminden sonra ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Aydar, Ceyhan'ı Adana'nın en gelişmiş ilçelerinden biri haline getireceklerini ve kararların oy birliğiyle geçeceğine inandığını belirtti. Meclis üyeleri ve başkanlık divanı seçimleri yapıldı. Başkan Aydar, ilçeye hizmet etmek için heyecanlı olduğunu ve en iyi şekilde görevini yerine getireceğini söyledi.
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